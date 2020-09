As atualizações do Windows 10 têm sido um problema grande nos últimos tempos. Para além de serem as causadoras de problemas graves neste sistema, têm dado aos utilizadores outras situações anormais e que não eram esperadas.

Claro que a Microsoft tem tentado reverter esta situação, mas nem sempre o consegue, pelo menos em tempo útil. Um novo problema surgiu agora e está associado aos drivers. Estão a ser enviados para os utilizadores versões antigas e que podem colocar o Windows 10 sem funcionar.

Uma nova forma de receber atualizações dos drivers

Uma das mudanças que a Microsoft introduziu recentemente no Windows 10 foi a forma como gere as atualizações dos drivers. Estas passaram a estar na zona atualizações opcionais e são oferecidos aos utilizadores como melhorias periódicas.

Sendo um ponto sensível no Windows, a Microsoft deixa os utilizadores decidirem quando querem fazer estas atualizações. Assim estes decidem se querem atualizar e como o querem fazer, normalmente em situações de problemas ou de necessidade.

Microsoft está a oferecer versões ultrapassadas

O que está agora a ser revelado por muitos utilizadores é que estão a ser propostos drivers antigos. Caso sejam instalados, estes podem trazer os já conhecidos problemas para o Windows 10, onde este deixa de funcionar.

Há também casos opostos em que são enviados drivers dedicados aos utilizadores do programa Insiders. Estes, caso sejam instalados são também propensos a problemas, uma vez que a atualização onde vão funcionar de forma correta não está ainda no Windows 10.

Windows 10 pode passar a ter problemas sérios

Por fim, e numa situação que parece não ser nova, existem drivers que insistem em não ser instalados. Mesmo que os utilizadores sigam os normais passos de instalação, estes surgem novamente para serem aplicados no Windows 10.

É por isso necessário ter cuidado com os drivers que a Microsoft está agora a oferecer aos utilizadores. Caso sejam instalados podem trazer problemas ao Windows e fazer com que este funcione de forma errática ou com problemas.