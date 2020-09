A pandemia da COVID-19 e o confinamento levaram que os serviços de videoconferência tivessem um crescimento exponencial. Eram ferramentas essenciais e de que os utilizadores dependiam para trabalhar e para estar contactáveis para os amigos e a família.

Com o Meet a Google consegui dar aos utilizadores uma solução simples de usar e independente de qualquer sistema operativo. Era de tal forma simples que um simples browser era suficiente. Nessa altura passou a ser gratuita e sem limites, até agora dia 30. A Google reverteu esta decisão e dá ainda mais tempo aos utilizadores.

Google volta a alargar a sua oferta do Meet

Para ajudar os utilizadores numa altura crítica e onde as ferramentas de videoconferência eram essenciais, a Google criou uma oferta única. O Meet esteve, entretanto, gratuito e sem limites desde abril, dando acesso a todas as suas funcionalidades únicas de forma completa.

Os planos da Google previam que esta sua oferta fosse prolongada por alguns meses, sendo apontado o dia 30 de setembro como o limite. Dessa data em diante, o Meet voltaria ao seu modelo normal, com limitação de tempo na sua forma gratuita.

Videoconferência sem limite de tempo

Aparentemente a Google resolveu recuar na sua decisão e agora revelou uma novidade importante e relevante. O Google Meet irá continuar gratuito para todos os utilizadores por mais tempo e irá manter a sua oferta completa do Meet neste cenário.

Esta oferta, e segundo o que a Google revelou na sua publicação, não será infelizmente ser limite de tempo. Irá ficar aberta e, portanto, disponível até ao dia 31 de março de 2021. Após essa data, e dependendo do evoluir da situação da pandemia, esta oferta poderá ser também alargada.

COVID-19 é a causa de manter esta proposta gratuita

Claro que assim passa a ser possível ter reuniões sem limite de tempo (24 horas na realidade). É com esta funcionalidade que quer manter os utilizadores a usar a sua oferta de videoconferência, ainda que limitada a 50 utilizadores em simultaneamente.

A Google compromete-se ainda a continuar a criar melhorias no Meet e a manter as ferramentas que tem apresentado nos últimos meses. Com propostas como o Zoom ou o Facebook Rooms, a gigante das pesquisas tem de inovar e principalmente abrir os seus serviços para assim manter os seus utilizadores interessados.