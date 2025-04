Dica: como utilizar e configurar o ChatGPT para tirar o máximo partido da sua privacidade

Utilizar o ChatGPT da OpenAI levanta imensas questões sobre privacidade, dado que as conversas podem ser usadas para treino. Por isso, explicamos-lhe hoje como configurar a ferramenta de inteligência artificial (IA) para proteger ao máximo os seus dados pessoais.

1. Utilize as conversas temporárias no ChatGPT

Uma das funcionalidades mais diretas para proteger informações sensíveis é a funcionalidade de "Chat temporário". Ao iniciar uma conversa neste modo (semelhante a uma janela de navegação anónima), garante que o conteúdo não será guardado no seu histórico.

Adicionalmente, a OpenAI compromete-se a não utilizar estas interações para treinar os seus modelos de IA, nem para atualizar a memória interna do ChatGPT sobre si. Essencialmente, são conversas tratadas como se nunca tivessem ocorrido.

2. Impeça o uso dos seus dados para treino

Por predefinição, o ChatGPT pode utilizar as suas conversas (incluindo texto, voz ou ficheiros) para aperfeiçoar os modelos de IA da OpenAI. Para evitar que os seus dados contribuam para este treino, aceda às "Definições" da sua conta ChatGPT. Dentro da secção "Controlos de dados", localize e desative a opção "Melhorar o modelo para todos".

A partir de agora, as suas interações deixarão de ser usadas para este fim. Veja aqui o guia completo, onde mostramos como fazê-lo na aplicação mobile e na aplicação Web.

3. Controle a memória do ChatGPT

O ChatGPT possui uma funcionalidade de "Memória" que retém informações de conversas anteriores para contextualizar interações futuras. Embora útil, isto pode levar à reutilização de dados que prefere manter isolados (por exemplo, referências a tópicos passados em novas conversas).

Nas "Definições", na secção "Personalização", pode desativar a opção que permite ao ChatGPT fazer referência a memórias guardadas.

4. Faça a gestão das memórias guardadas

Ainda dentro das opções de "Personalização", onde desativa a funcionalidade de memória, encontra a opção "Gerir memórias". Isto permite-lhe rever todos os dados chave que o ChatGPT armazenou sobre as suas preferências e interações passadas.

Nesta secção, pode eliminar informações específicas que não deseja que sejam consideradas em futuras conversas ou optar por apagar completamente todas as memórias acumuladas até ao momento.

5. Faça a gestão do seu histórico de conversas

O histórico de conversas do ChatGPT, visível na barra lateral, permite revisitar interações passadas. É recomendável nomear as conversas de forma clara e limitar cada uma a um tópico específico para facilitar a organização.

Contudo, se pretender remover conversas específicas da vista principal ou impedir que outros utilizadores com acesso à sua conta as vejam, pode optar por "Arquivar" - que as oculta mas permite recuperação - ou "Eliminar", que as remove permanentemente.

Estas opções estão geralmente disponíveis ao passar o rato sobre o título da conversa ou através de um menu associado.

6. Elimine todo o histórico do ChatGPT de uma só vez

Se a sua intenção for apagar completamente todas as conversas tidas com o ChatGPT, não é necessário fazê-lo individualmente. Navegue até às "Definições" e clique em "Geral". Nesta secção, encontrará uma opção específica para "Eliminar todos os chats", que removerá todo o seu histórico de interações de forma irreversível.

7. Reveja as ligações partilhadas

O ChatGPT permite gerar ligações únicas para partilhar conversas específicas com terceiros. É crucial gerir periodicamente estas ligações partilhadas para garantir que o acesso a essas conversas não permanece ativo indefinidamente ou cai em mãos erradas.

Nas "Definições", dentro dos "Controlos de dados", procure a opção "Gerir ligações partilhadas". Aí poderá visualizar todas as ligações ativas e eliminar aquelas que já não são necessárias ou que pretende revogar.

8. Tenha cautela com os dados partilhados e integrações

Para além das configurações, a prudência na utilização é fundamental. Evite partilhar dados pessoais sensíveis, como moradas, números de telefone, informações financeiras ou palavras-passe nas suas conversas. Tenha também atenção aos ficheiros que carrega, nomeadamente fotografias, que podem conter metadados (como localização).

Considere usar contas separadas para fins pessoais e profissionais, de modo a isolar potenciais riscos. Por fim, seja criterioso ao instalar plugins no seu browser ou ao conectar outras aplicações e serviços na nuvem à sua conta ChatGPT, pois estas integrações podem ter acesso aos seus dados e interações.

