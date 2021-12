Nomes refletem a identidade, história e experiências de uma pessoa. De muitas maneiras, pronunciar um nome corretamente é reflexo de cuidado e respeito, o que é sempre uma boa maneira de abordar qualquer pessoa. Por isso, no LinkedIn não deve ser diferente.

Descubra hoje como adicionar a pronúncia do seu nome ao seu perfil do LinkedIn.

De certa forma, pode ser difícil saber como pronunciar corretamente os nomes de toda a gente. Hoje em dia não é invulgar trabalhar com pessoas de diferentes países, especialmente porque o trabalho remoto se torna cada vez mais presente.

Anteriormente, seria preciso pedir a um contacto comum ou perguntar desconfortavelmente às pessoas quando se encontravam. Felizmente, o LinkedIn permite aos utilizadores adicionar pronúncias, para que possam saltar as estranhas introduções e pronunciar os nomes corretamente desde o início.

Como adicionar a pronúncia do seu nome ao perfil do LinkedIn

Para a adicionar ao seu perfil do LinkedIn faça o seguinte:

1. Abra a aplicação no seu telemóvel.

2. A seguir, clique na imagem do seu perfil e selecione "Ver perfil" - poderá aparecer um pouco escondido.

3. Já no seu perfil, clique no lápis de edição de perfil.

4. Vá até à zona que diz "Pronúncia de nome" e clique em "Adicionar pronúncia do nome". Se é a primeira vez que adiciona uma, pode aparecer um pop-up a pedir-lhe para dar acesso ao microfone do seu dispositivo à aplicação LinkedIn.

5. Depois, clique no botão de gravação e segure para se gravar a dizer o seu nome.

6. Quando estiver satisfeito com a sua gravação, selecione "Aplicar". Por fim, confirme a sua gravação clicando em "Salvar".

Como eliminar a pronúncia do seu nome

Se por alguma razão não quiser manter mais a pronúncia do seu nome no seu perfil do LinkedIn, pode eliminá-la sem problema. Para isso, basta seguir estes passos:

1. Aceda novamente ao lápis de edição de perfil.

2. Na zona de "Pronúncia de nome" verá a sua gravação. Clique no lápis localizado à frente da mesma.

3. Selecione "Excluir esta pronúncia" e confirme a ação.

Embora não se possa forçar outras pessoas a colocar a pronúncia do seu nome no seu perfil do LinkedIn, adicioná-la faz a diferença. Ao normalizar a correção das pronúncias, criamos uma cultura de respeito dentro e fora da rede social.

