LinkedIn junta-se à UE para combater o discurso de ódio online

O online é um espaço de tal forma gigante que, por reunir um sem número de pessoas, com um sem número de opiniões e personalidades, gera, muitas vezes, aquele que é o chamado discurso de ódio. As grandes empresas responsáveis pelas redes sociais têm, recentemente, tentado remar contra essa maré. Caso disso é, agora, o LinkedIn, em conjunto com a União Europeia (UE).

O LinkedIn, uma rede social da Microsoft voltada para os negócios, anunciou que tomará medidas adicionais para extinguir o discurso de ódio da sua plataforma.

De acordo com a US News, a Comissão Europeia, um dos órgãos da UE, anunciou que a rede social aderiu ao Código de Conduta de Combate ao Discurso de Ódio Ilegal Online. Este que, sendo uma iniciativa de autorregulação, visa resolver a questão do discurso de ódio, através de um Código de Conduta voluntário.

Para a UE, o discurso de ódio inclui conteúdos xenófobos e racistas, que pretendem, exatamente, incentivar atitudes de ódio ou violência contra grupos de pessoas baseando-se no seu tom de pele, na sua raça, na sua orientação sexual, e muito mais.

LinkedIn é mais um no combate ao discurso de ódio online

O Código de Conduta da UE teve início em 2016. Nessa altura, gigantes como o Twitter, o Facebook, YouTube e Microsoft concordaram em tomar medidas face aos discursos ilegais nas suas plataformas. Desde a sua implementação, muitas foram as empresas que se juntaram, incluindo o TikTok, em outubro de 2020.

[O Código de Conduta é] um instrumento importante na luta contra o discurso do ódio, incluindo no quadro estabelecido pela legislação dos serviços digitais.

Disse o comissário da justiça, Didier Reynders, congratulando a participação das plataformas sociais, como o LinkedIn.

Apesar da presença de muitos serviços digitais, existem também outros que ainda não aderiram ao código. Nesse sentido, Reynders espera que, em breve, mais empresas se juntem à luta.

Além do Código de Conduta, a Comissão Europeia tem apelado para que as plataformas se inscrevam no Código de Desinformação, de modo a combater as notícias falsas. Estas que deflagraram durante a pandemia, a par do discurso de ódio.