Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Esse Olhar Que Era Só Teu - Dead Combo

Dead Combo é uma banda portuguesa cujas principais influências musicais são o Fado, o Rock, as bandas sonoras dos Westerns, bem como música da América do Sul e de África.

A banda é constituída por dois membros apenas: Tó Trips (guitarras) e Pedro V. Gonçalves (contrabaixo, kazoo, melódica e guitarras).

Os membros conheceram-se em 2001, quando no final de um concerto, Tó pediu boleia a Pedro sem saber que este não tinha carro. Foram então ambos a pé até ao Bairro Alto e, no meio da conversa, surgiu a ideia de gravarem um álbum em tributo ao génio da guitarra portuguesa, Carlos Paredes.

A pouco e pouco foram surgindo os Dead Combo, sendo 2003 referido pela banda como o ano definitivo da sua formação. Em 2004 viriam a lançar o seu álbum de estreia, Vol.1, cuja sonoridade inovadora foi recebida com entusiasmo pela crítica portuguesa.

Em 2005, Charlie Gillet radialista e musicólogo da BBC, fez uma seleção dos "Melhores de 2005", nessa lista constam os Dead Combo com o seu álbum de estreia Vol.1. [3][4][5][6]

Os Dead Combo compuseram a banda sonora original para o filme Slightly Smaller Than Indiana de Daniel Blaufuks.

Com Lusitânia Playboys, em 2008 chegam definitivamente ao reconhecimento do público. Em 2011, Lisboa Mulata marca uma nova abordagem dos Dead Combo, pois é um álbum bastante mais eclético, apelando ao ritmo e influências de África. Em 2014, os temas Lisboa Mulata e Rumbero, são escolhidos para a banda sonora do filme Focus, que tem como protagonistas Will Smith e Margot Robbie.

Em 2012, abrem-se novas portas aos Dead Combo. Dão um grande concerto na Aula Magna em Lisboa e aparecem no programa culinário de Anthony Bourdain sobre Lisboa e, consequentemente, entram no top 10 do iTunes americano.

No mesmo ano, são convidados a atuar na estreia no Festival de Cannes do filme Cosmopolis, realizado por David Cronenberg e produzido por Paulo Branco.

Regressam aos discos em março de 2014 com "A Bunch of Meninos".

Em 2019 anunciam o fim da banda em 2020.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify