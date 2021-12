O Copernicus é o Programa de Observação da Terra da União Europeia, que analisa o nosso planeta e o seu ambiente em benefício de todos os cidadãos europeus. Oferece serviços de informação baseados na observação da Terra por satélite e dados in situ (não espaciais).

A Airbus deu agora a saber que o Sentinel-6B, o segundo satélite de monitorização oceânica do programa Europeu Copernicus, está pronto.

Copernicus Sentinel-6 já está a apresentar medições de alta precisão

A missão "Copernicus Sentinel-6" já está a apresentar medições de alta precisão da topografia da superfície oceânica através do primeiro de dois satélites, "Sentinel-6A", lançado em novembro de 2020.

O Sentinel-6B será testado extensivamente nos próximos seis meses com vista a preparar a sua utilização no espaço. Os dois satélites da missão são construídos para medir a distância até à superfície do mar com uma precisão de poucos centímetros e mapeá-la a cada 10 dias ao longo de uma missão de até sete anos.

Segundo o comunicado enviado ao Pplware, o objetivo desta missão consiste em registar variações dos níveis do mar, analisar e observar as correntes marítimas. A observação precisa das mudanças na superfície do mar fornece informações sobre os níveis globais do mar, a velocidade e a direção das correntes marítimas e o calor armazenado nos oceanos. As medições - obtidas a partir de 1336 km acima da Terra - são cruciais para a modelagem dos oceanos e previsão da subida do nível do mar.

As informações irão ajudar governos e instituições a estabelecer uma proteção eficaz para as regiões costeiras. Os dados também servirão para as organizações trabalharem na gestão de desastres e para autoridades que realizam planeamento urbano, proteção contra inundações ou construção de diques.

Como resultado do aquecimento global, os níveis globais do mar estão a aumentar em média 3,3 milímetros por ano - com graves consequências potenciais para países com áreas costeiras densamente povoadas.