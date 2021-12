Empresa chinesa “clonou” a Cybertruck da Tesla

Embora o seu lançamento esteja a ser constantemente adiado, a Cubertruck é a grande promessa da Tesla. Antecipando-se, uma empresa chinesa criou uma pickup elétrica bastante semelhante à da fabricante de Elon Musk.

O camião elétrico esteve no Los Angeles Auto Show, e dá-se pelo nome de EF1-T.

A empresa chinesa EdisonFuture desenvolveu uma pickup, que poderá assemelhar-se à Cybertruck da Tesla. O camião elétrico e solar esteve, esta semana, no Los Angeles Auto Show, dá-se pelo nome de EF1-T e pretende lançar cartas no melhoramento do alcance.

Apesar de ser bastante semelhante, a pickup da empresa chinesa possui uma diferença notável: inclui um painel que carrega o camião através do Sol. De acordo com a EdisonFuture, o painel solar retrátil pode proteger qualquer coisa que se coloque na plataforma com cerca de dois metros. Para a empresa, a pickup chama-se "Armadillo Armor", tendo uma forma inclinada e os painéis com aspeto de telha.

Segundo a análise da AutoWeek, o grande problema das fabricantes que apostam neste design de pickup é conseguir que os consumidores gostem, e queiram, um veículo arrojado, indo além do convencional.

Ainda assim, no caso da Tesla, a Cybertruck parece estar a reunir muitos interessados, uma vez que já acumula mais de 1,2 milhões de reservas. Apesar disso, a fabricante já confirmou que voltou a atrasar a produção da pickup elétrica para o próximo ano.

A EdisonFuture é uma subsidiária da SPI Energy – que também é proprietária da Phoenix Motorcars - e, por isso, deverá possuir mais tecnologia para melhorar a sua pickup. Recentemente, a SPI Energy anunciou uma colaboração com a Icona Design, para planear uma gama de veículos elétricos privados e comerciais. Então, a EF1-T é um dos primeiros resultados desse plano.

A nossa visão para a EdisionFuture e Phoenix Motorcars é sermos líderes no transporte sustentável com foco na eficiência energética e no design inovador. Estamos satisfeitos por colaborar com a Icona Design para trazer esta visão à realidade.

Disse Xiaofeng Peng, CEO da SPI Energy.

