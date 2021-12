Apesar de estar com um ritmo muito mais lento no que toca a vendas, o mercado dos smartphones Android não abrandou. As marcas continuam a apresentar as suas propostas a um ritmo muito elevado e a trazer para o mercado as suas novidades.

Isso tem sido visto em várias análises ao mercado e ao que este apresenta. A Antutu continua as suas avaliações e volta a trazer os melhores smartphones Android que o mercado oferece. Veja quem se destacou durante o mês de novembro.

Todos os meses, e fruto dos dados que recolhe da sua app, a Antutu revela aos utilizadores os melhores smartphones e com melhor desempenho. Esta é uma lista que todos acompanha, de forma interessada, para perceber que marcas estão no topo e que hardware se destaca.

O mês de novembro não foi diferente e surge agora a lista que todos esperavam. Revela quais os smartphones que se destacam, sempre com base na informação dos testes que esta app realizou e a informação que recolheu. O que vemos é o continuar do domínio dos SoC 888 e 888 Plus, e do smartphone Xiaomi Black Shark 4S Pro.

O resto do topo da tabela é também mantido inalterado, com várias ofertas. Temos assim os ZTE nubia Red Magic 6S Pro, vivo iQOO 8 Pro, the SD888 Xiaomi Black Shark 4 Pro, the SD888+ vivo X70 Pro+, Asus Rog Phone 5s e o vivo iQOO 8.

A gama média volta a surgir também com uma lista própria, onde a Antutu avaliou smartphones com um desempenho mais baixo, graças às suas especificações de hardware. Aqui temos o Snapdragon 778G a dominar, mas com a presença de propostas da MediaTek.

Aqui temos o topo 3 com o controlo total do SoC da Qualcomm, onde 3 propostas se destacam. Contamos assim com os vivo iQOO Z5, Oppo K9s e, em terceiro, o Mi 11 Lite 5G.

Será interessante ver como se comportará esta lista, agora que o novo SoC da Qualcomm, o Snapdragon 8 Gen1 da Qualcomm está a chegar. Este vai ser focado nos smartphones Android de topo e certamente que trará um desempenho superior em todas as áreas.