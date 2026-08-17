Filtro de partículas: atenção a estes sinais que indicam que algo pode estar errado

O filtro de partículas, conhecido como DPF nos motores Diesel, é essencial para reduzir as emissões de partículas poluentes. No entanto, pode dar problemas, sobretudo quando o automóvel é utilizado principalmente em cidade e em trajetos muito curtos.

O sistema precisa de atingir temperaturas elevadas para realizar a chamada regeneração, processo que permite eliminar a fuligem acumulada. Quando as condições necessárias não são atingidas, o filtro pode ficar progressivamente obstruído.

Filtro de partículas: quais são os sinais de alerta?

Entre os principais sintomas de um filtro de partículas saturado estão:

(obviamente) Luz de aviso no painel;

Perda de potência;

Aumento do consumo de combustível;

Funcionamento irregular do motor;

Entrada em modo de segurança.

Perante estes sinais, é importante realizar um diagnóstico. Nem sempre um filtro entupido significa que tenha de ser substituído: dependendo do seu estado, pode ser possível proceder à sua limpeza.

Como evitar problemas?

Quem utiliza um carro Diesel deve evitar, sempre que possível, que a utilização fique limitada a pequenos trajetos urbanos. Fazer regularmente viagens mais longas permite ao sistema atingir as condições necessárias para completar os ciclos de regeneração.

Também é importante cumprir o plano de manutenção do fabricante e não ignorar as luzes de aviso do veículo.

Retirar o filtro não é solução

A remoção ou desativação do filtro de partículas não é uma solução adequada para veículos que circulam na via pública. Além das questões ambientais, pode causar problemas na inspeção e outras consequências legais.

Se o seu carro apresenta sinais de problemas no filtro de partículas, o melhor é diagnosticar a causa antes de avançar para uma reparação. Uma intervenção atempada pode evitar custos muito superiores.

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