Xiaomi tem uma surpresa para 2025: um smartphone com 7000 mAh de bateria

A bateria dos smartphones quer-se competente, ainda que a maioria dos modelos exija carregamentos diários. Para preencher esta lacuna, a Xiaomi trará uma surpresa, em 2025: uma bateria de 7000 mAh!

Um leak desvendou uma surpresa muito animadora para o mercado dos smartphones. Embrulhada pela Xiaomi, a nova bateria deverá entregar 7000 mAh e aguentar alguns dias sem carregamentos.

O modelo é o Redmi Turbo 4 e prevê-se que chegue para substituir o antecessor Redmi Turbo 3. Embora este esteja disponível apenas na China, sendo natural que não lhe seja familiar, alguns rumores indicam que o novo modelo poderá ser alargado ao ocidente.

De acordo com a Digital Chat Station, o Xiaomi Redmi Turbo 4 terá um processador Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, o antecessor do atual Snapdragon 8 Elite. A versão Pro do smartphone, por sua vez, deverá ser equipada com o MediaTek Dimensity 8400.

Ambas as opções estarão acima do posicionamento atual da marca Redmi, pelo que se espera que esta assuma uma posição mais premium, em 2025, na Europa, lançando modelos além da gama média.

Ainda que se esperem melhorias nas câmaras, é na bateria que a Xiaomi deverá depositar o seu trunfo.

Com a maioria dos smartphones da Xiaomi a oferecer uma bateria de 5000 mAh, a versão Pro do Redmi Turbo 4 deverá chegar com uns impressionantes 7000! A ser verdade, esta proposta da Xiaomi será uma das mais potentes do mercado, em matéria de bateria.

Conforme as imagens divulgadas, esta melhoria da bateria não parece comprometer o design do smartphone.

Com a novidade fresca a interessar aos consumidores do ocidente, resta esperar para perceber se este modelo da Xiaomi será vendido fora da China...