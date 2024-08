Dica: Como ativar e ver as letras das suas músicas no Spotify

Uma das últimas novidades do Spotify foi trazer, novamente, as letras das músicas para todos. Este elemento é muito acarinhado pelos utilizadores e voltou agora a poder ser usado. Claro que para o fazer é necessário saber como, e é isso que explicamos hoje: como verem as letras das músicas que estão a ouvir no Spotify.

Depois de muitos anos sem poder dar aos utilizadores as letras das músicas, o Spotify lançou esta possibilidade há algum tempo. Inicialmente aberta apenas aos utilizadores premium, está agora acessível a todos. Estas podem ser usadas em todas as plataformas e assim serem usadas para cantar ou simplesmente para conhecer melhor o que ouvimos.

Letras no Spotify num smartphone (iOS e Android)

No caso dos smartphones, o Spotify tem as letras das músicas acessíveis numa área específica que todos podem usar. Não está na área mais usada, mas sim numa dedicada ao que ouvimos. Assim, e para começar, devem carregar na barra inferior (1), onde é mostrada a música que está a tocar.

Aqui dentro, devem descer na interface do Spotify (2), até à zona onde as letras estão a ser mostradas, provavelmente de forma sincronizada. Esta está visível numa caixa dedicada, onde pode ser acompanhada. Esta pode ser alargada para ocupar o ecrã completo, carregando no ícone que está à direita no topo da caixa (3).

Cantar as músicas que está a ouvir no Spotify para desktop

As letras das músicas são mostradas no desktop da mesma forma que são apresentadas na versão para smartphones do Spotify. Aqui tanto conta a versão dedicada ao browser como a do Windows ou do macOS. Nestas versões é ainda mais simples ter acesso, bastando carregar num ícone.

Neste caso, os utilizadores só precisam de procurar pelo ícone com o símbolo de um microfone. Este está na zona inferior direita, junto à barra de volume e a outras que dão acesso à lista das músicas tocadas ou por tocar no Spotify. Ao carregar ali (1), surgirá no centro a letra do que está a ser reproduzido (2), podendo esta área ser aumentada ou diminuída no tamanho.

Agora que as letras estão acessíveis a todos os utilizadores, é hora de explorar esta oferta e conhecer ainda melhor as músicas preferidas. A oferta do Spotify é muito completa e na maioria das vezes está sincronizada e passa à medida que os artistas cantam e tocam as suas obras. Desaparece assim qualquer desculpa para cantar as letras erradas ou apenas "de ouvido".