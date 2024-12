2025 será o ano da mudança na China e carros elétricos vão dominar as vendas

Não há dúvida que os carros elétricos vieram para ficar e vão ser a alternativa lógica nos próximos anos. Com uma fatia de mercado já considerável, preparam-se para crescer ainda mais. A prova disso vem agora do maior mercado automóvel. 2025 será o ano em que os carros elétricos vão destronar os veículos com motores tradicionais, algo que se espera que aconteça naturalmente.

2025 será o ano da mudança na China

As vendas de veículos elétricos na China deverão eclipsar a venda de veículos tradicionais pela primeira vez no próximo ano, colocando o país à frente do Ocidente numa fase crítica da transição para a energia limpa, de acordo com um novo relatório. As vendas domésticas de veículos elétricos na China deverão crescer 20% ano após ano, para mais de 12 milhões de automóveis em 2025.

Agora, as projeções, que incluem as vendas de veículos elétricos e híbridos plug-in, oferecem um forte contraste com as perspetivas para as vendas de veículos com motor de combustão interna. Estes deverão cair mais de 10%, para menos de 11 milhões de automóveis, no próximo ano.

Estes números marcam um ponto de viragem no maior mercado automóvel do mundo e sinalizam o quão mais rápida a transição para veículos com energia limpa toma forma na China em comparação com o Ocidente. Na Europa e nos EUA, o interesse dos consumidores nos VE tem sido misto face às elevadas taxas de juro e à inflação.

Carros elétricos vão dominar as vendas

As vendas de veículos elétricos na China este ano foram impulsionadas por um programa que oferece um subsídio de mais de 2.800 dólares a quem troque o seu carro com motor de combustão interna por um veículo elétrico ou híbrido. Em março, a BYD adicionou um desconto de 5% ao seu VE mais pequeno, o Seagull, custando menos de 10.000 dólares. Movimentos semelhantes foram feitos por outras marcas.

A Tesla de Elon Musk também cortou os preços dos veículos em vários países, incluindo a China, no início deste ano, para combater estratégias de preços agressivas das empresas nacionais de veículos elétricos. A receita da Tesla diminuiu 3,1% em termos homólogos, para 46,8 mil milhões de dólares nos primeiros seis meses de 2024. Ainda assim, anunciou uma venda total de 21.900 VE na China na primeira semana deste mês, as suas maiores vendas semanais no quarto trimestre.

Os fabricantes chineses de veículos elétricos têm procurado replicar o seu crescimento interno no estrangeiro, mas deparam-se com uma barreira contra as duras tarifas ocidentais. Em outubro, a UE decidiu aumentar as tarifas sobre os veículos elétricos chineses até 45% durante um período de cinco anos. Aconteceu na sequência de preocupações de que os fabricantes de automóveis chineses estivessem a receber apoios excessivos.