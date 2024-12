A Apple sempre apostou em níveis de segurança muito elevada. A ideia é proteger os seus utilizadores de forma natural e sem que estes tenham de se preocupar com esta componente. Ainda assim, e segundo um novo estudo, o iOS e o iPhone são mais propensos a ataques de hackers do que o Android.

iOS e iPhone menos seguros que Android?

Uma análise massiva a centenas de milhões de dispositivos revelou que o iOS é mais propenso a ser alvo de atacantes maliciosos do que o Android. Embora os produtos da Apple tenham uma aura pública de serem mais seguros, isso não impediu os hackers de se virarem para o iOS.

O relatório revela que 19% dos dispositivos iOS empresariais foram vítimas de pelo menos um ataque de phishing durante o período analisado, em comparação com 10,9% dos dispositivos Android empresariais. Embora a maioria dos ataques de phishing continuem a ser simples tentativas por e-mail, as ameaças de phishing crescem à medida que cada vez mais atacantes optam por formas mais inteligentes de roubar os dados dos utilizadores.

Ao mesmo tempo, espera-se que os ataques de phishing também cresçam em complexidade a partir de agora. O acesso até à IA mais básica permitirá aos agentes maliciosos aumentar a taxa dos seus ataques cem vezes. Os utilizadores menos experientes também têm muito mais probabilidade de cair em ataques de phishing se houver uma IA para responder imediatamente.

Mais propensos a ataques de hackers

Curiosamente, esta não é a única forma de os produtos da Apple serem menos seguros do que se acredita. Embora um número maior de tentativas de phishing não seja um indicador da segurança do sistema operativo, o facto de a Apple poder trair a sua privacidade é. A Apple lidera a tabela das empresas que entregam dados dos utilizadores às autoridades.

No entanto, os dispositivos Apple também beneficiam definitivamente por estarem num ecossistema tão fechado. Mas agora que o sideload de aplicações e alternativas de terceiros foi permitido na UE, a Apple defende que os seus utilizadores correm maior risco. É muito fácil proteger-se de tais ataques, mas os utilizadores que não percebem de tecnologia podem ver os seus dados roubados.

As tentativas modernas de hacking tornam-se cada vez mais interessantes. Por exemplo, os Vision Pro tinham uma falha de segurança única que os tornavam vulneráveis. Ainda assim, importa lembrar que, mesmo com o aumento da taxa de ataques de phishing, o iPhone 16 é um dos melhores smartphones atualmente no mercado.