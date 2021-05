Xiaomi pode relançar o Redmi Note 8 com novo processador e potência de carregamento

A Xiaomi lançou o a sua linha Redmi Note 8 em agosto de 2019. Este lançamento foi muito bem recebido pelos utilizadores, sobretudo devido às suas poderosas características.

No entanto, informações recentes indicam que a marca chinesa deverá relançar o Redmi Note 8 no mercado. A próxima edição trará um novo processador e maior potência de carregamento.

Xiaomi Redmi Note 8 poderá ser relançado nos mercados

Não é novidade para ninguém que marcas como a Xiaomi lançam vários smartphones com nomes diferentes para vários mercados distintos. Nalguns casos, os equipamentos trazem também algumas diferenças ao nível de hardware, sobretudo se falarmos nos modelos que chegam ao mercado asiático, europeu e norte-americano.

Contudo, essas alterações acontecem normalmente quando são lançados novos modelos. Mas, de acordo com as mais recentes informações, a Xiaomi está a planear relançar o seu smartphone Redmi Note 8, que já tem dois anos, em vários mercados, incluindo na Europa.

Segundo @Kacper Skrzypek, tradutor não oficial polonês da MIUI, a Xiaomi está a tentar revender o Redmi Note 8 para mercados específicos. E o documento de revisão da lista de FCC confirma essa hipótese. O número do modelo deste smartphone é M1908C3JGG e será oficialmente denominado de Redmi Note 8 (2021).

Novo processador e potência de carregamento

O Note 8 de 2021 não será totalmente igual ao lançado em agosto de 2019. A nova versão trará o processador MediaTek Helio G85, lançado em 2020, em substituição do atual Snapdragon 665 da Qualcomm. Por sua vez, mantém a bateria de 4.000 mAh, mas virá com o novo sistema MIUI 12.5.

De acordo com as informações, o novo Redmi Note 8 virá com carregamento rápido de 22,5W, um aumento face ao atual de 18W. Manterá o módulo de quatro câmaras, com a principal de 48MP e contará com 128GB de armazenamento.

Para já não existem muitas mais informações sobre o novo modelo, nem para que mercados poderá ser relançado. Contudo, os rumores apontam para um lançamento na Rússia e na Europa.