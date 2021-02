Foi no final do ano passado que a Xiaomi apresentou o Mi 11 para o mercado chinês. Nesse mesmo evento a marca aproveitou e revelou a evolução da MIUI, com muitas novidades preparadas para chegar em breve.

A versão 2.5 terá ainda de ser avaliada e testada, para assim ser lançada de forma global e para o máximo de smartphones da Xiaomi. A marca deu agora mais um passo e procura quem queira testar a versão global da MIUI. Assim, se quiser testar a MIUI 12.5 só precisa de se inscrever.

Será no próximo dia 8 de fevereiro que a Xiaomi vai apresentar, num evento internacional, as versões globais da MIUI 12.5 e do Xiaomi Mi 11. Esta terá já todos os desenvolvimentos terminados, tendo agora de ser avaliada e testada para detetar problemas que possam surgir.

Assim, e para quem quiser ter já acesso a esta versão, a Xiaomi tem uma surpresa. Abriu um programa de testes para que os utilizadores possam avaliar e qualquer um pode participar neste percurso essencial do desenvolvimento da MIUI 12.5.

A marca tem algumas limitações que impõe para que os utilizadores possam participar nesta avaliação, algo que é também normal. Em primeiro lugar, o prazo limite é o dia 1 de março, conforme foi revelado numa publicação feita no fórum da Xiaomi.

Smartphones Xiaomi que podem testar a MIUI 12.5 Mi 10T/10T Pro

Mi 9T

Redmi K20

Mi Note 10

Mi 9 SE

Redmi Note 9T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9A

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi 9T

A lista de smartphones que vão ser suportados é já grande. Podem encontrar cada um dos suportados na lista acima, havendo ali smartphones tanto da Xiaomi como da Redmi, mostrando que será uma lista alargada a ser suportada nos modelos globais.

Quem tiver um desses smartphones e quiser testar esta versão só precisa de se registar neste link. Recordamos que vão ser ROMs de testes e que podem trazer problemas. Ainda assim, apoiam a Xiaomi a detetar problemas que vão ser de imediato corrigidas.

Estas são boas notícias para os utilizadores de smartphones Xiaomi. Por um lado, podem aceder antecipadamente ao que a MIUI 12.5 vai trazer.