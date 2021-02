COVID-19: Dinamarca vai ter passaporte digital do coronavírus

Os países já perceberam que o coronavírus veio para ficar algum tempo. Apesar de todas as estratégias, da vacina e de alguns tratamentos antivirais que começam a aparecer, começam também a ser criadas outras estruturas para “controlar” pessoas infetadas.

De acordo com notícias recentes, a Dinamarca será o primeiro país do mundo a ter um passaporte digital do coronavírus.

Passaporte digital do coronavírus facilitará a circulação

O ministro dinamarquês da Taxação, Morten Bødskov, revelou, esta quarta-feira, que o passaporte digital do coronavírus deverá ficar disponível dentro de três a quatro meses. O objetivo do documento é comprovar a vacinação contra a COVID-19. Sendo um “passaporte digital”, este estará disponível no smartphone, podendo assim cada cidadão comprovar se já se encontra vacinado.

Apesar de ser uma ideia interessante, as opiniões dividem-se. Uma sondagem recente revela que quase metade dos dinamarqueses pretende que o passaporte digital funcione como um bilhete de entrada para restaurantes e cafés. No entanto, cerca de 30% mostra-se contra a ideia.

A Dinamarca é o país europeu em que mais pessoas já tomaram as duas doses da vacina contra a COVID-19. Com o passaporte digital do coronavírus, a Dinamarca quer que os cidadãos circulem mais facilmente.

A pandemia de COVID-19 já provocou, pelo menos, 2.253.813 mortos resultantes de mais de 103,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo dados da agência francesa AFP. A doença é transmitida por um coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

