A curiosidade e toda a confusão em torno do WhatsApp tem levado os utilizadores a testar alternativas, como o Signal. Com cada vez mais funcionalidades, esta proposta tem agradado aos utilizadores pela segurança e privacidade.

Um dos maiores problemas é mesmo a migração dos utilizadores e dos grupos para este novo serviço, mas há uma ajuda preciosa. É muito simples mover os grupos de qualquer app de mensagens para o Signal. Veja como o fazer.

Mudar de serviço de mensagens tem alguns inconvenientes. Para além de não ter ali todos os contactos, há ainda a questão de ter de recriar todos os grupos e convidar todos os utilizadores. Na verdade, há uma forma simples de o conseguir, sem qualquer esforço.

Para iniciarem esse processo devem primeiro criar um novo grupo. Para isso devem carregar no lápis que está na interface principal. Na janela seguinte devem escolher a primeira opção, chamada Novo grupo.

Não devem escolher novamente qualquer contacto e selecionar apenas o botão Ignorar. Este processo será feito de forma mais simples do que estar a escolher cada um de forma isolada cada um dos contactos pretendidos para o grupo do Signal.

De seguida vão tratar de pormenores do grupo. Definam um nome e também uma imagem para este grupo, podendo saltar a segunda opção se quiserem. Para terminar, devem apenas carregar no botão Criar.

Com o grupo criado no Signal, devem carregar no nome deste, localizado na barra de topo. De seguida desçam na lista de opções até encontrarem a chamada Link do grupo. Esta estará desativada, devendo apenas carregar na opção.

Ativem então esta opção e será criado um link específico para a partilha desse grupo. Devem carregar em Partilhar para avançarem. Antes disso, podem também escolher a opção abaixo, Aprovar novos membros, para controlar a entrada neste grupo.

Só precisam de escolher depois a opção Copiar para terem o link que precisam. O passo final é mesmo escolher o grupo na outra app de onde querem migrar os utilizadores. Só precisam de colar o link do Signal e aguardar que os utilizadores cliquem para os trazer para o novo grupo do Signal.

É desta forma simples que conseguem recriar qualquer grupo no Signal. Basta criar o grupo, recolher o link e partilhar nos contactos preferidos. Em pouco tempo estão todos no Signal a conversar e com muito mais segurança que tinham antes.