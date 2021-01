Quando revelou a MIUI 12.5, a Xiaomi revelou também algumas novidades no que toca à integração entre o mundo dos smartphones e dos PCs. Não é algo exclusivo neste universo, mas é algo novo e que consegue melhorar a utilização dos smartphones.

Chamado MIUI+, vai permitir o acesso a todas as funcionalidades do smartphone num computador. A marca agora revelou que esta integração vai mais longe e conseguirá integrar-se com outros sistemas operativos e com outros smartphones da marca.

MIUI+ vai fazer a ponte

O MIUI+ é decerto uma das muitas novidades que a Xiaomi apresentou no início do ano, em conjunto com o Mi 11. Em conjunto com a MIUI 12.5, este vai garantir uma integração única entre os smartphones e os computadores dos utilizadores.

Ainda numa versão beta, sobretudo dedicada a testes, a empresa quer avaliar o que esta poderá oferecer. Há um conjunto de funcionalidades já bem definidas, mas certamente que irá crescer com o tempo e tornar-se mais rica. O smartphone deixará de ser necessário quando estiver junto do PC.

Smartphones Xiaomi e outros sistemas

Originalmente foi dedicado a um conjunto bem definido de smartphones da Xiaomi, mas há novas informações importantes nesta área. A empresa revelou recentemente que não se vai limitar aos SoC da Qualcomm, mas vai abrir o MIUI+ aos SoC da MediaTek também.

Para além disso, e do outro lado do sistema, há também novidades anunciadas. Tudo deverá funcionar inicialmente com o Windows 10, como seria esperado, mas irá depois ser igualmente alargado. A Xiaomi revelou que os seus planos incluem a chegada aos MacBook da Apple.

Deverá chegar com a MIUI 12.5

Algo que infelizmente não foi revelado foi a data de lançamento oficial. A Xiaomi terá a MIUI 12.5 já em testes e a sua chegada ao mercado chinês acontecerá em abril deste ano. Nessa altura a MIUI+ deverá estar pronta eventualmente a ser usada nesse mesmo mercado.

Estas são excelentes novidades para os utilizadores de smartphones Xiaomi. O alargar da presença do MIUI+ garante que este pode ser usado em mais sistemas e em mais smartphones, aumentando assim a interação e a interoperabilidade entre estes mesmos sistemas.