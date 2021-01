Está em curso uma movimentação de utilizadores para o Telegram e para o Signal. A culpa é do WhatsApp e das suas novas políticas, que não são do agrado de quem até agora usava este serviço do Facebook.

Se tudo parece simples para quem está a mudar, isto não é verdade para quem já usava. Os utilizadores do Telegram e do Signal estão a ser inundados com alertas de novos utilizadores, o que não é do agrado de todos. Veja por isso como desligar estas notificações.

A passagem para o Telegram ou para o Signal é algo que não vai abrandar nos próximos tempos. Os utilizadores tomam conhecimento destas propostas mais seguras e mais interessantes e não vão querer mudar. Isto leva a que sejam inundados com notificações e novos utilizadores.

Tornar o Signal mais silencioso

O Signal é uma das mais seguras e mais provadas propostas para mensagens na Internet. No meio desta revolução criada pelo WhatsApp, está a mostrar-se como uma das alternativas mais usadas. Promete ser uma das escolhas que vai vingar no futuro.

Para desligar as notificações de novos utilizadores devem primeiro abrir as Definições da app. De seguida devem escolher a opção Notificações, está perto do topo. No final desta nova área, vão encontrar a opção Eventos, que devem desligar de imediato.

Fim das notificações o Telegram

Também o Telegram está a ser uma escolha para quem abandona o WhatsApp. É provavelmente a mais apelativa, mas garante os mesmos níveis de segurança que as restantes. Claro que está também a criar demasiados alertas nos novos utilizadores.

Para eliminarem estas notificações, devem abrir também as Definições. Depois, no topo, têm as Notificações e Sons que devem escolher. Neste caso, devem desativar a opção Contacto entrou para o Telegram.

É desta forma simples que acabam com a atual inundação de notificações de novos utilizadores. É um sinal óbvio de que o Telegram (Android|iOS) e o Signal (Android|iOS) estão a receber novos utilizadores, mas podem tornar-se incómodas e até prejudiciais. Assim, só as mensagens vão criar notificações.