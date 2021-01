Portugueses vítimas de burlas na Internet! Denúncias têm triplicado

Com o aparecimento de um vírus que afeta o ser humano, a palavra de ordem é confinar! As pessoas tendem a passar mais tempo isoladas e muita da informação de estado é consumida através da Internet.

É também na Internet que aparecem os mais diversos esquemas de burla, com o objetivo de roubar dados e dinheiro das vítimas. De acordo com informações recentes, a denúncia de crimes na Internet nesta era de pandemia quase triplicou.

Burlas com MB WAY, campanhas de phishing e relacionamentos na Internet…

O número de denúncias de crimes na Internet disparou no último ano. Num ano marcado por uma maior utilização dos meios digitais, os portugueses foram sobretudo vítimas de burlas através da aplicação MB WAY, de várias campanhas de phishing e de burlas relacionadas com relacionamentos pessoais estabelecidos à distância, com desconhecidos, revela o jornal Publico na sua edição de hoje.

Os dados são do Gabinete de Cibercrime do Ministério Público que revela que recebeu 544 denúncias, das quais 138 foram mesmo encaminhadas para a abertura de inquérito. De referir também que em 2019 o mesmo organismo recebeu “apenas” 351 denúncias.

Segundo dados publicados em janeiro pelo Gabinete de Cibercrime, o aumento de burlas é na ordem dos 182%. Dos esquemas mais praticados, destaque para as burlas através da aplicação MB WAY, campanhas de phishing e burlas referentes a também relacionamentos pessoais estabelecidos à distância.

Além destes esquemas, o Gabinete de Cibercrime destaque ainda a violação de privacidade assim como a publicação/divulgação de dados pessoais na rede. Na lista estão também esquemas de stalking com recurso a tecnologias e de sextortion.

A técnica de Stalking (também conhecido por perseguição persistente) é um termo inglês que designa uma forma de violência na qual o “atacante” invade repetidamente a esfera de privacidade da vítima, empregando táticas de perseguição e meios diversos, tais como chamadas telefónicas, envio de mensagens ou e-mail, publicação de factos ou boatos em sites da Internet (cyberstalking), etc.