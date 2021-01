A situação complicada em que o WhatsApp e o Facebook estão metidos não deve ser simples de resolver. A mudança das regras de utilização parecem abrir a porta à troca de dados entre as empresas e esta situação não agrada aos utilizadores.

Com a debandada a ocorrer, o serviço de mensagens do Facebook tem-se desdobrado em justificações e em explicações. A mais recente opção passa por publicar diretamente Estados na app dos utilizadores. Curiosamente, esta não parece ser uma medida de privacidade.

WhatsApp continua focado na privacidade

O que parecia uma simples mudança das regras de utilização do WhatsApp tem-se tornado num pesadelo. Esta alteração despertou o interesse dos utilizadores, que se recusam a ver os seus dados partilhados com o Facebook. Esta é uma situação que tem levado ao abandono deste serviço.

Claro que o WhatsApp se apressou a partilhar informação para contrariar esta ideia. Para isso encontrou vários canais para disseminar informação onde reforça a privacidade e a segurança. De forma alguma conseguem ler as conversas e nem partilham contactos com o Facebook.

Insiste na segurança e na proteção de dados

Aparentemente esta partilha está a tomar novas proporções e a escolher novos canais. Do que vários utilizadores relatam, agora foi vista informação presente no estado dos utilizadores, mais uma vez a difundir a informação do serviço do Facebook.

Nestas mensagens, como se pode ver abaixo, o WhatsApp continua com o mesmo discurso. Reforça que não viola a privacidade dos utilizadores e que não consegue ler as mensagens e a localização dos utilizadores. Também reforça que não partilha contactos com o Facebook.

Forma estranha de respeitar a privacidade

O mais caricato desta situação é que este estado surge aos utilizadores sem terem esse contacto associado. Esta é novamente uma forma abusiva de dar dados aos utilizadores sem que estes tenham pedido. Surge do lado do servidor e certamente será a forma de apresentar publicidade no futuro.

O movimento de abandono do WhatsApp parece não ter retorno. Cada vez mais utilizadores abraçam outras propostas e a sair da proposta do Facebook. A mudança de regras foi colocada em pausa, mas dificilmente irá mudar algo no futuro.