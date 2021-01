WhatsApp já está com medo? Empresa diz que serviço é seguro…

Os responsáveis pelo WhatsApp podem ter dado um “tiro no pé”. Depois do anúncio sobre a partilha de dados com o Facebook, são milhares os utilizadores que têm procurado alternativas… e elas existem!

Os números de downloads do Telegram e Signal têm disparado e o WhatsApp até já veio reforçar que é uma ferramenta de conversação segura.

WhatsApp justifica-se e publica infográfico sobre “seguraça” do serviço”

O WhatsApp sempre foi uma das ferramentas mais populares do segmento da comunicação. Tal não significa que seja a melhor, até porque, ferramentas como o Telegram, oferecem todas as funcionalidades (até mais completas) e uma segurança a outro nível. Com a mudança de política anunciada, o WhatsApp tem assistido ao forte crescimento da concorrência.

A empresa já percebeu que os clientes não gostaram das mudanças e lançou recentemente um infográfico a justificar que o WhatsApp é realmente seguro e que o Facebook não terá acesso às suas mensagens.

Um novo infográfico partilhado pela empresa destaca que o WhatsApp não consegue ver mensagens privadas ou ouvir ligações e, portanto, nem o Facebook o conseguirá. Também revela que o WhatsApp não mantém registos de que os utilizadores estão a enviar mensagens ou a ligar, não pode ver a localização partilhada, não partilha informações de contacto com o Facebook e que os grupos do WhatsApp permanecem privados.

Tal como já revelamos aqui, o serviço do Facebook está a perder popularidade e os downloads desta app caíram 11% nos primeiros sete dias de 2021, em comparação com a semana anterior. Este ano de 2021 poderá ser marcante para as gigantes da tecnologia, em especial para o Facebook e para os seus serviços, com a concorrência a apresentar soluções muito robustas e de “confiança”. Por agora os utilizadores parecem ter avançado para o Telegram, Signal e até para o Discord.

