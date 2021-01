Samsung apresenta robôs domésticos que fazem pequenas tarefas

No decorrer da primeira grande feira de tecnologia do ano, muitas são as novidades que estão a ser apresentadas ao mercado. É certo que do lado da Samsung o público, de uma forma geral, quer mesmo é ver os novos Samsung Galaxy S21, que chegam no dia 14, mas entretanto, a empresa tem muito mais para revelar. No universo dos robôs domésticos hoje foram dados a conhecer algumas propostas que poderão fazer parte do nosso lar, mais cedo que o que aquilo que pensa.

Já pensou o que seria ter um robô a servir-lhe o vinho ao jantar? E a meter a louça na máquina?

Depois de uma tarde de transmissões online, no dia de ontem, a Samsung deu a conhecer a sua visão para o futuro. Mostrou de que forma está a trabalhar para oferecer a inteligência artificial ao mercado doméstico e os robôs revelados foram surpreendentes.

Bot Handy – mais uma mão para ajudar em casa

Talvez o mais surpreendente seja mesmo o Samsung Bot Handy. Tal como o nome indica, este robô distingue-se pela sua mão e pelo braço robotizados, capaz, portanto, de executar algumas tarefas do dia a dia.

No vídeo de demonstração, podemos ver então o robô a acenar ao interlocutor e até a responder-lhe. Além disso, dispõe de câmaras que avaliam o espaço e, através de AI, é possível reconhecer objetos e interagir com eles. Por exemplo, vê-se o robô a colocar louça da pia para a máquina da louça ou a arrumar uma peça de roupa esquecida na sala.

Outra demonstração passa então por meter a mesa para uma refeição ou até encher uma taça de vinho.

Samsung Bot Care – quais as suas necessidades?

Outro dos robôs em apresentação foi o Bot Care que, na verdade, surge como uma melhoria do robô já anunciado o ano passado. O modelo em questão foi projetado para cuidar do seu utilizador nos mais pequenos detalhes, através da AI.

Será um robô que avalia os comportamentos do utilizador, vai fazendo lembretes e ainda serve de assistente pessoal. No vídeo de demonstração, vemos o robô, por exemplo, a sugerir à pessoa para fazer uma pausa no trabalho, visto que está há muito tempo sentada. Vê-se também o Bot Care a preparar o seu ecrã para iniciar uma videochamada.

Estes modelos foram dados a conhecer, mas não há previsões para serem colocados no mercado. É certo que são avanços muito interessantes para o segmento doméstico.

Samsung JetBot 90 AI+ – o robô aspirador

Se os modelos anteriores não serão vistos nas nossas casas num futuro tão próximo quanto o esperado, o mesmo não se pode dizer do JetBot 90 AI+. Este robô aspirador deverá ser lançado ainda no primeiro semestre do ano.

O aspirador JetBot 90 AI + recorre a sensores LiDAR e 3D para descobrir o caminho da limpeza ideal. A Samsung afirma que pode passar à volta de cabos e pequenos objetos, ao contrário da maioria dos produtos semelhantes disponíveis hoje no mercado. Além disso, ainda faz o melhor caminho para entrar em áreas de difícil acesso da casa.

Com um sistema de câmara de vigilância integrado, pode ser usado, portanto, como um meio de segurança adicional.

