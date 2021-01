O interesse dos consumidores nos robots aspiradores tem crescido nos últimos tempos. Estes ajudantes, já essenciais, estão cada vez mais nas nossas casas a ajudar nos momentos necessários.

A iRobot expande, a partir de hoje, a sua gama de produtos Roomba com o lançamento do Roomba i3+ em Portugal, um novo Roomba repleto de estilo e com funcionalidades avançadas.

O Roomba i3+ proporciona uma navegação inteligente, capacidade para esvaziar automaticamente o seu depósito através da sua Descarga Automática de Sujidade Clean Base e ainda várias funcionalidades personalizadas de limpeza alimentadas pela recentemente lançada iRobot Genius Home Intelligence.

Pronto para a limpeza

À semelhança dos robots aspiradores iRobot Roomba i7+ e Roomba s9+, o Roomba i3+ vem equipado com a Descarga Automática de Sujidade Clean Base. Com a Clean Base, o robot aspirador esvazia sozinho a sujidade e sem a intervenção do utilizador.

Os utilizadores não têm que pensar esvaziar o depósito durante meses ou se o robot não conclui a sua tarefa de limpeza por ter ficado com o depósito cheio. O Roomba i3+ esvazia-se automaticamente até 60 dias de pó e sujidade para a Clean Base que funciona também como base de carregamento do robot. Os resíduos são mantidos num saco fechado que usa 4 camadas anti alergéneos que retém até 99% dos pólens e mofos.

O Roomba i3+ executa a limpeza de forma lógica e em linhas paralelas e organizadas para navegar pelas várias divisões da casa, por entre pisos duros e carpetes. Quando ficar sem bateria, o Roomba i3+ regressa à base para carregar e retoma a limpeza até concluir a tarefa.

O Roomba i3+ está igualmente equipado com um filtro de alta eficiência que retém 99% dos pólens, mofo, ácaros e alergéneos de cães e gatos.

O sistema de limpeza 3 em fases do robot consiste em duas escovas multisuperfícies de borracha que trabalham em conjunto para limpar de forma eficaz, numa escova de limpeza de cantos para chegar aos locais mais difíceis e numa capacidade de sução até 10x superior à série 600.

Recorrendo à tecnologia patenteada Dirt Detect, o Roomba i3+ sabe onde se acumula a sujidade e foca a limpeza nessas áreas específicas.

Adapta-se à sua vida, ouve a sua voz

O Roomba i3+ apresenta um design inteligente que se adapta perfeitamente às casas dos utilizadores, com uma textura de metal durável que minimiza as dedadas e é mais resistente ao pó. O anel de luz oculto ajuda o robot a enquadrar-se com o ambiente da casa. A luz apenas se acende para comunicar comportamentos ou para notificações do robot quando este está ativamente a limpar.

Os utilizadores também podem tirar partido do seu Roomba i3+ com a nova e redesenhada aplicação iRobot Home, alimentada pela iRobot Genius que permite obter, além do controlo padrão, experiências de limpeza personalizadas.

Disponível para dispositivos iOS e Android, a inteligência artificial de última geração da iRobot e a capacidade de compreender a casa possibilita ao Roomba i3+ aprender como o utilizador gosta de fazer as limpezas. O Roomba i3+ irá fazer sugestões personalizadas através da aplicação iRobot Home com base em tarefas de limpezas anteriores ou sugestões úteis de limpeza durante a época das alergias ou da mudança de pelo dos animais.

As automatizações baseadas em eventos podem ser configuradas diretamente na aplicação iRobot Home, uma funcionalidade exclusiva para os utilizadores da iRobot que é igualmente proporcionada pelo iRobot Genius e pelo IFTTT Connect.

Quer esteja a sair para o trabalho ou para um passeio, o Roomba i3+ poderá iniciar a limpeza por solicitação de dispositivos inteligentes de casa como o August Wi-Fi Smart Lock. Quando emparelhado com os dispositivos Alexa ou Google, os utilizadores podem controlar o Roomba i3+ com o som da sua voz.

O Roomba i3+ também suporta a tecnologia Imprint Link que permite limpar em sequência com o robot esfregona iRobot Braava jet m6 para oferecer um nível de limpeza extra.

Preço e disponibilidade

O robot aspirador Roomba i3+ está disponível para venda imediata em Portugal por 699€ no site da iRobot e chega aos principais retalhistas a partir do final de fevereiro. O robot aspirador Roomba i3 poderá também ser adquirido sem a base de descarga de sujidade Clean Base a partir de 449€.