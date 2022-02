WhatsApp: O que acontece à conta de um utilizador após a sua morte?

Contrariamente ao que é possível no Facebook, aquando da morte de um utilizador, o WhatsApp não permite a criação de um perfil em sua memória. Por isso, saiba o que acontece à conta de um utilizador, no serviço de mensagens, após a sua morte.

Assim como vamos ver, poderá esperar que seja eliminada, ou pode eliminá-la antecipadamente.

Conforme sabemos, cada utilizador cria uma conta no serviço de mensagens WhatsApp através do seu contacto telefónico. Em caso de morte, esse contacto será retirado do registo e, eventualmente, reciclado por outra pessoa. Contudo, enquanto que as operadoras esperam cerca de seis meses para fazer essa reciclagem do número, o WhatsApp espera apenas 120 dias (quatro meses) de inatividade.

Ora, para o serviço de mensagens, uma conta inativa é aquela cujo telemóvel não foi ligado à Internet, por estar desligado, por exemplo, durante esse período de tempo. Portanto, após quatro meses de inatividade, aquela é automaticamente eliminada.

Assim que a conta for apagada, o utilizador sairá de todos os grupos, e a fotografia de perfil, bem como qualquer informação adicional, será eliminada. As conversas, no entanto, permanecerão disponíveis para as outras pessoas.

No caso de ser eliminada de forma automática, o backup local ainda estará disponível e poderá ser recuperado, caso volte a registar-se no mesmo telemóvel. Ou seja, o WhatsApp apagará a conta, mas, caso o cartão SIM ainda esteja ativo, o número poderá ser registado no mesmo telemóvel, recuperando os dados.

Como eliminar a conta antecipadamente?

Se preferir apagar a conta do utilizador que faleceu antes dos quatro meses de inatividade, pode optar por uma de duas opções. Em primeiro lugar, pode apagá-la manualmente, conforme mostramos abaixo. De ressalvar que, desta forma, o processo não será reversível, isto é, não poderá reavê-la.

Por outro lado, se não tiver acesso à conta, deve contactar o apoio técnico do WhatsApp, por forma a que executem o processo por si. Pode fazê-lo através de e-mail (support@whatsapp.com), ou por chat. É previsível que tenha de fornecer documentos que comprovem a morte do utilizador, bem como autorização para solicitar a eliminação da conta.

Como manter a conta do WhatsApp ativa?

Caso pretenda manter a conta de um utilizador que já faleceu ativa, basta garantir que lhe acede, pelo menos, de quatro em quatro meses. Isto, tendo em conta o prazo de inatividade de 120 dias definido pelo WhatsApp.

Além disso, deve certificar-se de que o cartão SIM está ativo e não é cancelado devido a não pagamento ou inatividade, pela operadora.

