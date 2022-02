Jogos grátis no Playstation Plus para Março de 2022

Já foram divulgados pela Sony Playstation, quais os jogos que irão reforçar o catálogo do Playstation Plus no próximo mês de março.

Venham ver quais são os títulos que poderão (se tiverem uma subscrição válida do serviço) descarregar e jogar gratuitamente no próximo mês.

Março avizinha-se e com a chegada do novo mês, chegam também novos jogos ao catálogo do Playstation Plus. Dessa forma, e para todos os jogadores que tenham uma subscrição válida do serviço, já são conhecidos os jogos que irão chegar em março.

Encabeçados pelo fantástico ARK: Survival Evolved, a lista de títulos que poderão ser descarregados, sem custos adicionais, através da PlayStation Store, a partir do próximo dia 1 de março de 2022 é a seguinte.

ARK: Survival Evolved

O fantástico e perigoso mundo de ARK: Survival Evolved está a chegar ao Playstation Plus.

Neste jogo de aventura, survival e ação, o jogador acorda nas margens de uma ilha misteriosa e rapidamente terá de se adaptar pois, esta ilha virá a revelar-se um ambiente extremamente hostil e pronta para nos matar.

Parte das tarefas do jogador, para conseguir sobreviver passam por colher recursos para criar itens e construir abrigos, e usar os nossos equipamentos para matar, domar ou criar dinossauros e outras criaturas que vagueiam pela ilha.

No entanto, não será o único preso na ilha pelo que o jogo se poderá tornar numa agradável aventura cooperativa (ou não).

Team Sonic Racing

Que Sonic é rápido como um raio, toda a gente sabe mas em Team Sonic Racing essa sua rapidez é colocada à prova de uma forma extraordinariamente divertida... e competitiva também.

Team Sonic Racing, para a PlayStation 4, combina as melhores funcionalidades das corridas de estilo arcada frenéticas com elementos competitivos, onde o jogador poderá enfrentar os seus amigos em corridas multijogador intensas, competir lado a lado através de mundos espantosos e trabalhar em equipa ao partilhar poderes especiais e turbos.

Em Team Sonic Racing, podemos escolher um dos personagens icónicos da franquia Sonic, divididos em três tipos de personagens, e debloquear muito mais opções de personalização para os veículos, de forma a tornar cada corrida, única.

Ghostrunner

Em Ghostrunner, vamos descobrir uma aventura tremenda num jogo em primeira pessoa que apresenta ação frenética, com combate violento e cenários originais. Tudo isto para a PlayStation 5. Aqui, o jogador veste as vestimentas do espadachim mais avançado e mortífero que já foi criado, cortando e estraçalhando os nossos inimigos graças a uma katana monomolecular especial.

Pelo caminho, muitas serão as dificuldades a ultrapassar, e graças aos reflexos sobre-humanos do nosso personagem teremos de nos conseguir esquivar das balas inimigas e outras ameaças, recorrendo ainda a várias técnicas especializadas para triunfar.

E ainda...

Ainda, a partir de dia 1 de março e até ao próximo dia 4 de abril, os jogadores terão a oportunidade de descarregar, sem custos adicionais, o título bónus Ghost of Tsushima: Legends, disponível para a PlayStation 4 e para a PlayStation 5. Uma experiência multijogador online cooperativa inspirada na mitologia do Japão permite ao jogador escolher entre quatro classes (Samurai, Caçador, Ronin ou Assassino) e jogar com amigos através da formação de partidas online em missões de história para dois jogadores, em missões de sobrevivência para quatro jogadores ou no novo modo Rivais.

Os membros do PlayStation Plus ainda têm mais motivos para sorrir, já que a Sony anunciou que, em fevereiro e março, os subscritores do PlayStation Plus também poderão descarregar, sem custos adicionais, o título NeonHAT, desenvolvido no âmbito do programa PlayStation Talents. Em NeonHAT para PlayStation VR, o jogador terá de se esquivar e disparar contra os perigos dos céus de Synthwave, competir contra outros jogadores e deixar a sua marca neste universo repleto de néon. Prepara-te para uma imersão absoluta, voo realista e sensações autênticas com o comando sem fios DualShock 4 ou com o PlayStation Move e explora o derradeiro teste de habilidade para PlayStation VR no Sistema de Manobras 3D.