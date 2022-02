Rico em novidades constantes, o WhatsApp tem apresentado melhorias em várias vertentes do seu serviço. Estas aparecem quer nos clientes móveis como no browser ou até nas apps dedicadas ao desktop.

Agora, e no seguimento de muitas outras novidades, surgem mais duas para tornar este serviço ainda melhor. Focam-se na interface e rapidamente vão ser adotadas por todos os que usam o WhatsApp.

Em vez de guardar todas as novidades para as lançar numa única nova versão, o WhatsApp toma uma abordagem diferente. A cada nova versão torna públicas as melhorias que preparou, entretanto.

Melhorias na partilha de imagens no WhatsApp

Com este ciclo de desenvolvimento mais rápido, consegue trazer muitas novidades a um ritmo mais elevado. Assim, e nesta onda, traz uma primeira melhoria, focada na partilha de imagens e vídeos na forma como estas são apresentadas.

Até agora as miniaturas apresentadas têm uma má qualidade ou nem sequer são mostradas. Isso muda tudo e finalmente as imagens ou os vídeos partilhados têm uma miniatura com qualidade e ficam mais simples de usar ou de ser vistas.

Novidades nas mensagens de voz neste serviço

Por outro lado, e agora no que toca às mensagens de áudio ou notas de voz, a interface do WhatsApp muda para os utilizadores. Em primeiro lugar estas têm um novo ícone para serem visíveis de forma melhor. Há ainda um novo ícone visível.

Também as que forem reencaminhadas têm uma nova imagem, para serem mais visíveis e identificadas. O leitor destas mensagens de áudio reencaminhadas passam também a contar com o controlo de velocidade de reprodução.

Estas são novidades que o WhatsApp está agora a testar e que chegaram à versão beta do Android. Em breve vão ser alargadas e colocadas à disposição de todos os utilizadores, para usar ainda melhor este serviço.