Vale a pena comprar o iPhone 11 em 2022?

Em 2019, a Apple lançou o iPhone 11, um potente modelo de 6,1 polegadas que veio para atualizar o XR. Três anos depois do seu lançamento, a Apple ainda vende o iPhone 11, o que o torna uma alternativa a considerar para os utilizadores que procuram uma opção mais acessível ao iPhone 11 Pro e 11 Pro Max.

Mesmo sendo um modelo com especificações bastante interessantes, vale a pena comprá-lo em 2022?

Especificações do iPhone 11 e algumas comparações

O ecrã do iPhone 11 tem 6,1 polegadas, uma câmara principal dupla, identificação facial, resistência à água e ao pó, e é compatível com a última versão do iOS. Contudo, dentro destas especificações existem áreas em que o modelo anunciado em 2019 tem diferenças - e que devem ser conhecidas.

O ecrã, embora mantendo o mesmo tamanho, não tem a mesma tecnologia e resolução dos seus sucessores. E não só em comparação com o iPhone 12 e o iPhone 13, mas também em comparação com outros smartphones Android que podem ser encontrados pelo mesmo preço do iPhone 11.

Este smartphone da Apple em particular tem um painel LCD com uma resolução de 1,792 por 828 pixels, o equivalente ao HD. Não é um mau ecrã, mas fica atrás tanto dos seus concorrentes como dos seus sucessores. Retém, contudo, a tecnologia True Tone, que adapta tonalidades em função da luz e do ambiente, bem como a resposta tátil.

Como estão a sua câmara e o seu desempenho?

A sua lente principal tem a mesma resolução que o iPhone 12 e 13, mas não oferece a mesma qualidade.

Mais uma vez, mantém algumas das características mais importantes. Com a câmara do iPhone 11 é possível utilizar o modo retrato com diferentes efeitos de iluminação, tem HDR inteligente e suporta o modo noturno.

Outra diferença importante em comparação com os seus sucessores é o desempenho e as características dos processadores mais recentes da Apple. O iPhone 11 tem o chip A13 Bionic que ainda hoje produz muito bons resultados - especialmente tendo em conta a grande otimização dos dispositivos da Apple.

O A13 Bionic, no entanto, não suporta redes 5G. Além disso, a duração da bateria em comparação com o iPhone 13 é mais curta, cerca de 17 horas em comparação com as 19 horas oferecidas pelo último modelo da empresa.

Em termos de aparência, o iPhone 11 tem uma linha de design parecida com o iPhone XS e mantém alguns aspetos chave. Por exemplo, a sua borda arredondada, o seu detalhe na frente - embora não tão bem utilizados como os do iPhone 12 - e uma traseira de vidro disponível em várias cores.

Preços e armazenamento

O iPhone 11 está atualmente disponível no website da Apple a 609€ para a versão de 64 GB, e por 659€ para a opção de 128 GB. O iPhone 12, por outro lado, tem um preço de 829€ para a versão de armazenamento inferior. Por outras palavras, a diferença entre os dois dispositivos é de 220€ - o que se torna algo significativo para algo com especificações tão semelhantes.

Por outro lado, o iPhone 11 tem algumas alternativas ao Android, muito curiosas, por um preço semelhante. O Xiaomi 11T, por exemplo, tem um design mais moderno, um ecrã mais avançado em termos de resolução, e uma bateria de maior capacidade. Contudo, há aspetos que nem sequer podem ser comparados com o iPhone 11, tais como a otimização do sistema operativo para um dispositivo com três anos.

Será, então, o iPhone 11 uma boa compra em 2022?

A verdade é que o iPhone 11 pode ser uma opção ideal para aqueles utilizadores que querem entrar no ecossistema Apple e querem fazê-lo com um modelo acessível, com uma estética mais moderna e com uma boa duração de bateria.

Continua a ter um bom desempenho e a sua máquina fotográfica responde à maioria das situações. Também tem pequenos extras que podem ser muito úteis para uso diário, tais como carregamento sem fios e resistência à água.

De salientar que o iPhone 11 se torna uma opção muito mais interessante se o adquirir a cerca de 500€- oferta comum para este modelo. Se estiver a pensar comprar um iPhone 11 recondicionado, deve ter em conta a saúde da bateria, bem como o estado exterior do aparelho.

