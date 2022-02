Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Don't Panic - Coldplay

Coldplay é uma banda britânica de rock alternativo fundada em 1996 na Inglaterra pelo vocalista e pianista Chris Martin e o guitarrista Jonny Buckland no University College London. Depois de formar os Pectoralz, Guy Berryman juntou-se ao grupo como baixista e eles mudaram o nome para Starfish. Will Champion entrou como vocalista de apoio e baterista, sem nenhuma experiência anterior com o instrumento. O empresário Phil Harvey é considerado o quinto membro não oficial. A banda passou a ter o nome atual quando Tim Crompton, amigo de Chris, sugeriu o nome antigo de seu grupo, “Coldplay”, já que o considerava “excessivamente depressivo”. Antes do lançamento do primeiro álbum, Parachutes, a banda gravou e lançou três EP; Safety em 1998, Brothers & Sisters e The Blue Room em 1999. Este último foi o primeiro lançamento da banda por uma grande editora, depois de assinar contrato com a Parlophone.

Conseguiram fama mundial com o lançamento do single "Yellow" em 2000, seguido pelo seu álbum de estreia lançado no mesmo ano, Parachutes, que foi indicado para um Mercury Prize. O segundo álbum da banda, A Rush of Blood to the Head (2002) foi lançado com várias críticas positivas, vencendo vários prémios, incluindo o de Álbum do Ano pela NME. Seu sucessor, X&Y, foi inicialmente recebido com opiniões diversas da crítica após o seu lançamento em 2005. No entanto, o quarto álbum de estúdio da banda, Viva la Vida or Death and All His Friends (2008), produzido por Brian Eno, foi recebido com comentários favoráveis da crítica e obteve várias indicações para prémios, vencendo o Grammy. Em 24 de outubro de 2011, a banda lançou seu quinto álbum de estúdio, intitulado Mylo Xyloto. Assim como seus antecessores, o álbum foi um sucesso comercial. O sexto álbum da banda, Ghost Stories, mesmo com opiniões desfavoráveis da crítica, foi o álbum mais vendido do ano no Reino Unido. A Head Full Of Dreams, o trabalho mais recente da banda, lançado em 4 de dezembro de 2015, teve colaborações dos artistas Beyoncé, Noel Gallagher, Tove Lo, Khatia Buniatishvili e Merry Clayton. O álbum foi produzido pelo famoso duo Stargate. O disco ainda conta com uma gravação de Barack Obama cantando o hino cristão Amazing Grace.

A banda já ganhou vários prémios da indústria musical ao longo de sua carreira, incluindo seis Brit Awards — vencendo o de Melhor Grupo Britânico três vezes, um prémio Webby, o prémio de Melhor Álbum de Rock da Billboard Music Awards com Ghost Stories, quatro MTV Video Music Awards, e sete Prémios Grammy entre vinte indicações. Como um dos recordistas de vendas de discos, o Coldplay já vendeu mais de 80 milhões de discos em todo o mundo.

Os Coldplay têm apoiando ativamente várias causas sociais e políticas, como a campanha Make Trade Fair da Oxfam e Anistia Internacional. O grupo também realizou vários projetos de caridade como Band Aid 20, Live 8, Sound Relief, Hope for Haiti Now: A Global Benefit for Earthquake Relief, Kids Company, Global Citizen e o Teenage Cancer Trust.

