iPhone 14 Pro poderá vir com 8 GB de RAM… mas para que serve tanta memória?

Quantidade de RAM não quer dizer mais poder de processamento nem mais fluidez de desempenho. Aliás, em termos de poder de processamento e desempenho, o iPhone atual com menos RAM é mais poderoso que o topo de gama da Samsung. Contudo, a Apple poderá estar a equipar o iPhone 14 Pro com mais recursos. Estas novidades poderão necessitar de mais RAM e com, isso, o próximo iPhone poderá trazer 8 GB. Algo que nunca aconteceu.

Claro que esta informação não é oficial, mas tem origem na Ásia e poderá ter um fundamento verdadeiro!

iPhone com mais memória RAM...

De acordo com um post da conta "yeux1122" no blog coreano Naver, o ‌iPhone 14 Pro‌ terá 8 GB de RAM. Citando fontes da cadeia de suprimentos, o post afirma que os componentes de memória do ‌iPhone 14 Pro‌ já foram confirmados e acrescentou que o cronograma de produção em massa parece estar já a acelerar.

Este canal tem acertado nos rumores. Por exemplo, foi anteriormente referido que a Apple planeava lançar um novo modelo de iPad mini com um ecrãs de 8,7 polegadas e um chassi com largura aumentada e altura reduzida em comparação com o iPad mini de quinta geração no segundo semestre de 2021.

Bom, apesar da informação sobre o tamanho ter sido imprecisa, de facto o iPad mini‌ de sexta geração foi apresentando com um ecrã de 8,3 polegadas, o rumor do chassi e o prazo de lançamento provaram estar corretos.

Um rumor que já não é novo

De facto, um relatório do analista da Haitong International Securities, Jeff Pu, no final do ano passado, também afirmou que os modelos ‌iPhone 14 Pro‌ de 6,1 polegadas e ‌iPhone 14 Pro‌ Max de 6,7 polegadas serão equipados com 8 GB de memória.

Não estamos a falar num aumento significativo em relação aos 6 GB de memória do iPhone 12 Pro e do iPhone 13 Pro, que atualmente é a maior memória já oferecida num iPhone.

Os modelos do iPhone que não são Pro, tendem a ter menos memória, então parece provável que o iPhone 14 de 6,1 polegadas e o ‌iPhone 14‌ Max de 6,7 polegadas tenham menos de 8 GB. Mesmo com o ‌iPhone 14 Pro‌ a levar a memória do ‌iPhone‌ para o próximo nível, o dispositivo ainda tem um caminho a percorrer antes de atingir os níveis de memória oferecidos no iPad Pro, que introduziu uma opção de memória de 16 GB no início de 2021 com base na capacidade de armazenamento.

Para ter tanta RAM, o que virá de diferente?

A Apple poderá necessitar de equipar o próximo topo de gama com mais memória para funcionalidades exigentes, como a realidade mista, ou mesmos poder permitir a partilha e duas janelas no ecrã. Aliás, com as adições feitas no iOS 15, seguramente o iOS 16 irá dar um salto para funcionalidades já a roçar algumas existentes do iPadOS, o que poderá, aí sim, justificar mais RAM.

O iPhone 13 já é significativamente mais rápido que os modelos Galaxy S22 mais recentes da Samsung, mas fica para trás em termos de memória. Os dispositivos Galaxy têm 8 GB de memória desde o lançamento do S10 em 2019. 8 GB de RAM, portanto, levariam os modelos ‌iPhone 14 Pro‌ à paridade com a memória oferecida nos mais recentes dispositivos rivais da Samsung e mesmo outras fabricantes Android.