Vai instalar e usar a app portuguesa para tracing à COVID-19?

Uma das medidas para tentar travar, ou pelo menos conter, a propagação da pandemia da COVID-19, passa pela utilização de aplicações para monitorização e rastreio da doença.

A app portuguesa para rastreio do vírus, StayAway COVID está praticamente pronta e deve chegar em menos de uma quinzena. Na nossa questão desta semana pretendemos saber se vai instalar e usar a app nacional para tracing à COVID-19.

Estamos numa altura em que já passámos a fase de desconfinamento, e as pessoas retomaram a sua vida num nível mais próximo da normalidade. No entanto essa e outras situações promoveram o aumento de casos de infeção, o que significa que temos que adotar comportamentos de segurança todos os dias, sem exceção.

Assim, uma das formas de contenção da propagação do vírus é a utilização de aplicações móveis para monitorização de pessoas infetadas.

Em suma, estas aplicações sinalizam utilizadores com COVID-19 e alertam outras pessoas caso estas tenham estado próximas de algum infetado.

A aplicação portuguesa de rastreio do vírus vai-se designar StayAway COVID e poderá estar pronta em menos de 15 dias.

Cada telemóvel difunde na sua proximidade identificadores anónimos e armazena localmente os identificadores difundidos pelos telemóveis com quem se cruze. Esta informação permitirá ao próprio detetar a sua proximidade com uma pessoa infetada.

Uma pessoa confirmada como infetada com COVID-19 poderá publicar online, com a legitimação das autoridades de saúde, os seus identificadores anónimos que partilhou nos últimos 14 dias. Com esta informação pública, a aplicação de cada pessoa pode facilmente avaliar autonomamente se nos dias anteriores esteve próximo da pessoa infetada.

A utilização da app é voluntária e não intrusiva. De acordo com José Manuel Mendonça, Presidente do Conselho de Administração do INESC TEC e professor na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto:

No caso de uma pessoa que não contraia a doença e que não tenha contacto com nenhum infetado, a única interação que terá com a app será a instalação da mesma no seu smartphone. Mas esta aplicação será tanto mais eficaz quanto maior for o número de utilizadores.

O utilizador apenas tem de a instalar, mas não é necessário nem obrigatório partilhar qualquer tipo de informação pessoal.

Sendo assim, a nossa questão desta semana explora a intenção dos leitores na instalação da aplicação portuguesa de rastreio da COVID-19. Participe!

Participe na nossa questão desta semana

Vai instalar e usar a app portuguesa para tracing à COVID-19? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

