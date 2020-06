Aos poucos, Cyberpunk 2077 vai sendo revelado

Ainda falta um pouco para o lançamento de Cyberpunk 2077, mas a CD Projekt RED começa já a antecipá-lo.

Um novo trailer foi revelado. Venham conhecê-lo aqui.

É um dos jogos em maior destaque para esta segunda metade de 2020, Cyberpunk 2077, da CD Projekt RED está a criar fortes expectativas e recentemente recebeu novidades sob a forma de um novo trailer.

Este novo vídeo que apresenta imagens do jogo, mostra mais sobre o mundo futurista e tecnológico onde a ação decorre, a cidade de Night City.

No vídeo podemos ter uma pequena visão do futuro sombrio a que corresponde a cidade de Night City, assim como podemos assistir ao início de uma bela carreira de mercenário.

Numa perspetiva em primeira pessoa, os jogadores assumem o papel do mercenário “V”, o qual poderá ser totalmente personalizado, incluindo o sexo. Terão ao seu dispor uma vasta diversidade de armas de fogo mas também será um mestre no combate corpo a corpo.

Está previsto ainda um sistema de evolução da nossa personagem que inclui melhorias cibernéticas.

Netflix e Cyberpunk 2077

Entretanto, foi também anunciado pela CD Projekt RED em parceria com Studio Trigger, e a Netflix uma série anime.

Com o nome de CYBERPUNK: EDGERUNNERS a série decorre no mesmo universo do jogo e terá estreia apenas em 2022.

Bundle Xbox Series X

Entretanto como podem ver aqui, já é conhecido que o jogo vai ter direito a um bundle especial da consola Xbox Series X.

Cyberpunk 2077 vai ser lançado a 19 de novembro deste ano para PC, Xbox One e PlayStation 4. O Google Stadia também vai receber o jogo, mas apenas no próximo ano.

Entretanto, quando as consolas de Próxima Geração saírem para o mercado, Cyberpunk 2077 também será lançado para elas. Está ainda previsto o lançamento de um free upgrade para todos os possuidores do jogo em Playstation 4 e Xbox One, para que o possam usufruir em toda a sua grandeza nas novas consolas (Playstation 5 e Xbox Series X).

Cyberpunk 2077