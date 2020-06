Xiaomi vai comercializar uma réplica do SUV Suzuki Jimny?

No tempo antes da COVID-19, a Xiaomi estava balanceada para o mercado automóvel. Certamente, lembram-se da proposta de um SUV de 11.900 euros que a marca chinesa deu a conhecer. Agora, nas redes sociais na China, apareceu um “teaser” que desafia os utilizadores a… fazer um carro… ou talvez seja outra coisa!

Este teaser de um novo produto apareceu na conta oficial da Xiaomi, na rede social Weibo, mas depois a imagem anunciada deixou os fãs desapontados.

A Xiaomi irá apresentar amanhã um carro?

Conforme pode ser visto nas imagens, os indícios pareciam querer passar a ideia que a Xiaomi iria lançar um novo carro. Sim, provavelmente uma nova aposta Mi Car. Em jeito de surpresa, para amanhã, os fãs da empresa chinesa especulavam que poderia ser um novo e interessante SUV com um design entre um Suzuki Jimny e um Mercedes Classe G.

No passado, haviam rumores que existia na empresa uma equipa dedicada ao desenvolvimento da MIUI for Car, uma versão adaptada da famosa interface da empresa personalizada para o mercado automóvel. No entanto, nada do que se especulou era a realidade e o grande entusiasmo que foi criado em torno do possível Mi Car obrigou a marca a desvendar o mistério.

Numa comunicação oficial, a Xiaomi revelou o teaser. Contudo, a informação seguiu uma perspetiva diferente. O departamento de marketing trabalhou muito bem para destacar um produto relacionado ao mundo dos carros, mas que pouco tem a ver com carros reais.

Afinal é um brinquedo à escala de 1:16 do SUV da Suzuki

De pouco se faz muito e a descoberta deixou os fãs muito dececionados. Afinal, o SUV que a marca queria apresentar não é mais que um brinquedo, uma réplica na escala 1:16 do SUV Suzuki Jimny que, em breve, estará à venda na plataforma crowdfunding, Youpin, a 179 yuan, cerca de 22 euros à taxa de câmbio atual.

Quando os seguidores da marca já se preparavam para ver outro resultado da parceria entre a Xiaomi e a Bestune… a montanha pariu um rato.