Windy: A meteorologia como nunca a viu! Vai ficar maravilhado…

Um dos artigos mais populares do Pplware em 2016 foi um sobre o serviço Windy. Este serviço web, também disponível numa aplicação, é bastante interativo e com um design simplesmente espetacular.

Facilmente podemos procurar por um local e em poucos segundos ter um conjunto de informação bastante detalhada sobre a previsão de tempo para uma semana.

O site Windy tem tudo sobre meteorologia

O site dá-nos informação sobre a temperatura, direção do vento, ondulação, previsão de neve, acesso a webcams, ver estações meteorológicas mais próximas, etc. Carregando no Play, no fundo, é possível ver a previsão na própria interface, mudando a imagem de acordo com o tempo.

Na lateral é possível selecionar uma visualização do radar & satélite, vento, chuva, temperatura, nuvens, qualidade do ar, etc.

Do lado esquerdo, há várias opções também disponíveis que permite, por exemplo, acesso a notícias meterológicas, calcular distâncias, fazer upload de ficheiros KML, GPX e geoJSON, criar vídeos e GIFs, etc.

O Windyty é sem dúvida um dos serviços de meteorologia mais bonitos, interativos e com muito detalhe. Experimentem e digam-nos o que acharam.

Windy