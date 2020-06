Aplicação Telefone da Google poderá informar sobre as razões do telefonema de uma empresa

O nosso número de telefone é hoje um bem precioso para os mais variados serviços. Como tal, a qualquer hora, em qualquer dia, somos abordamos por empresas que nos ligam para vender algo. Nem sempre são convenientes e muitas dessas chamadas nem identificadas estão.

É nesse sentido que a Google está a trabalhar numa nova funcionalidade na sua aplicação Telefone, denominada Chamadas Verificadas.

Uma ode contra o Spam

A Google está a testar um novo recurso da app Telefone, as Chamadas Verificadas. O objetivo é mostrar aos destinatários das chamadas o nome da empresa, o logótipo e o motivo da ligação que está a ser efetuada.

O sucesso da funcionalidade depende das empresas, uma vez que elas têm de fornecer, diretamente à Google, o seu número de telefone, o número de telefone do destinatário e a razão da chamada. Depois, a Google transferirá a informação para a aplicação. Se toda a informação se alinhar, a app dá à ligação o selo de Chamada Verificada.

Esta funcionalidade foi confirmada pela Google ao portal de notícias The Verge.

No Brasil estamos a testar uma funcionalidade na app Telefone que verifica as chamadas das empresas. Como estamos, neste momento, a trabalhar neste recurso, não temos informações específicas para partilhar relativamente à acessibilidade em geral.

E como nem tudo é perfeito… ainda não está disponível em Portugal

Apesar de ser uma ótima funcionalidade, esta acarreta alguns defeitos. Por exemplo, o facto de implicar que a empresa se associe a ela, partilhando o seu contacto e os seus motivos de chamada, de forma pró-ativa. Assim, nem todas as chamadas sem o selo de Chamada Verificada serão spam, podem simplesmente não estar registadas no sistema. Ademais, depende ainda do registo do utilizador a uma conta Google e do fornecimento do seu contacto de telemóvel, algo que pode ser normal no Android.

Além disso, não está acessível a todos os utilizadores. Em primeiro lugar, porque a app que a disponibiliza não está disponível em todas as versões de smartphone Android. Em segundo, porque esta nova funcionalidade ainda só chegou ao Brasil.

No entanto, sendo esta uma novidade muito útil, deverá, mais tarde ou mais cedo, chegar à Europa e abranger as várias versões do sistema operativo da Google. Desta forma os utilizadores vão conseguir saber, antes mesmo de atender as chamadas, ajudando-o a escolher as que quer realmente atender.

Leia também: