STAYAWAY COVID já funciona nas versões mais antigas dos iPhones

Com a pandemia por COVID-19 a atingir o pior momento em Portugal, quase já nem se ouve falar na app STAYAWAY COVID. Esta ferramenta pode facilmente e de forma rápida auxiliar na identificação das cadeias de contágio.

Se até agora só funcionava em algumas versões do iPhone, a app está agora disponível para versões mais antigas de iPhones.

A app STAYAWAY COVID sempre foi muito “mal amada” pelos portugueses. Não porque funciona mal, mas faltou por parte da DGS uma comunicação clara do objetivo da aplicação e também o esclarecimento de todas as questões que colocavam em causa a privacidade desta app. De acordo com dados recentes, a app já foi removida por 1,8 milhões de portugueses, mas há agora uma novidade.

STAYAWAY COVID já suporta o iOS 12.5

A partir de hoje a aplicação STAYAWAY COVID já suporta iOS 12.5. A Apple disponibilizou a extensão “Notificações de Exposição”, necessária para o funcionamento da STAYAWAY COVID, na versão 12.5 do iOS. Quem tem uma versão do iOS entre a 12.0 e 12.4, já pode atualizar para a versão 12.5 do iOS e instalar a STAYAWAY COVID.

A aplicação móvel foi lançada no dia 01 de setembro, permite rastrear, de forma rápida e anónima e através da proximidade física entre ‘smartphones’, as redes de contágio por COVID-19, informando os utilizadores que estiveram, nos últimos 14 dias, no mesmo espaço de alguém infetado com o novo coronavírus.

De relembrar que…

A app é segura

Não são usadas informações do GPS

A app é de instalação voluntária

Não são identificados contactos, ou seja, os dados transmitidos pela app são completamente anónimos

Não há registo que a app tenha influência negativa na autonomia da bateria

A pessoa que está infetada pode decidir se quer alertar ou não outros utilizadores

Não é preciso qualquer tipo de registo

