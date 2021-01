Imagens, especificações e preços do iPhone SE Plus caem na Internet

Os leakers não perdoam e à primeira oportunidade difundem pela Internet todas as informações que conheçam sobre produtos desejados, mas que ainda não foram lançados. Foi exatamente o que aconteceu agora com um dos próximos smartphones da Apple.

Imagens, especificações e os preços do novo iPhone SE Plus foram agora divulgados na Internet. Conheça então o que podemos esperar desde próximo telefone da maçã.

A Apple não para de inovar e, como sabemos, está a preparar novos equipamentos. Entre eles está a próxima geração da sua gama mais acessível, o iPhone SE.

E, por conseguinte, era uma questão de tempo até que algo sobre estes modelos aparecesse na Internet.

iPhone SE Plus: Imagens, especificações e preços divulgados online

Surgiram recentemente na Internet várias interessantes imagens e diversos detalhes importantes sobre os novos iPhone SE Plus, também conhecido como iPhone SE 2021.

As informações foram partilhadas pelo site eslovaco SvetApple, no entanto não significa que este seja o ‘resultado’ oficial final. Mas sempre dá para ter uma ideia do que poderá a empresa de Cupertino estar a preparar.

Uma das diferenças para equipamentos anteriores que salta logo à vista é a perfuração no ecrã para abrigar a câmara frontal. No entanto não é muito provável que a Apple altere, neste modelo, o seu conhecido notch.

Especificações

Relativamente às especificações técnicas, as informações indicam o seguinte:

Ecrã OLED de 5,4 polegadas e com resolução 2340 x 1080 pixéis

Leitor de impressão digital Touch ID no botão de ligar/desligar

Câmara principal grande angular de 12 MP

SoC A14 Bionic

4 GB de memória RAM

64 GB, 128 GB ou 256 GB de armazenamento interno

Preços

Outra informação aguardada pelos consumidores é o preço. Assim segundo o que foi revelado, os novos iPhones SE Plus terão o seguinte valor:

499 dólares (~410 euros) para a variante de 64 GB de armazenamento interno

549 dólares (~451 euros) para a variante de 128 GB de armazenamento interno

649 dólares (~533 euros) para a variante de 256 GB de armazenamento interno

Já no ano passado o mesmo site havia divulgado renderizações razoavelmente leais ao iPhone SE, dois meses antes do anúncio oficial.

De acordo com as informações, este novo iPhone SE Plus será lançado no segundo semestre de 2021. E para além de trazer o novo processador A 14 Bionic, também virá então com um ecrã de maiores dimensões.

A integração do processador mais recente da Apple, permite ainda que o SE Plus consiga um desempenho semelhante aos principais modelos de topo da marca.

Outros pormenores indicam que o telefone tem uma resistência IP67 à poeira e água, permitindo-lhe assim suportar pelo menos 30 minutos em 15 cm a 1 metro de água.

Relativamente às cores, estima-se então que o equipamento fique disponível em preto, vermelho e branco. No entanto vamos aguardar por mais informações, sobretudo as que venham diretamente da Apple.