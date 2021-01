Lucros da Microsoft voltam a disparar graças à cloud, PCs e à Xbox

Apesar de todos os problemas que a COVID-19 tem trazido, as grandes empresas têm conseguido manter a sua posição no mercado. Os lucros não param de crescer e a cada trimestre os resultados continuam elevados.

Com a altura de apresentação de resultados a chegar, é hora de serem conhecidos novos números. A Microsoft foi das primeiras a revelar os dados do trimestre e novamente os lucros voltam a disparar, graças à cloud, aos PCs e à Xbox.

Novos máximos nos lucros da Microsoft

O final do ano é sempre uma altura em que as empresas tecnológicas crescem e apresentam resultados muito positivos. O Natal e outras festas são a altura em que os consumidores voltam ao mercado e isso é facilmente visível.

Pois no final de 2020 a Microsoft voltou ver serem contabilizando novos máximos. O último trimestre do ano que terminou com receitas de 43,1 mil milhões de dólares, 17% acima do valor do ano passado. Os lucros cresceram 33% e chegaram aos 15,5 mil milhões de dólares.

Cloud é a grande fonte de receitas em 2020

Os grandes responsáveis por este crescimento foram 3 áreas que são hoje pilares para a Microsoft. Falamos de serviços e também de hardware, onde a marca investiu muito em 2020 como foi bem visível ao longo do ano.

O maior peso está mesmo na Cloud da Microsoft, responsável por uma fatia importante destes resultados. A Microsoft anunciou que as receitas da Intelligent Cloud foi de 14,6 mil milhões de dólares, tendo crescido 23%.

Xbox e PCs são também uma parte importante

A Xbox foi também uma parte importante destes valores. Houve um crescimento de 40% nos conteúdos e serviços e 86% nas vendas de hardware XBox. No campo dos PCs, e contabilizando também o software, este valor cresceu 14% e atingiu os 15,1 mil milhões de dólares.

Foi sem dúvida um ano importante para a Microsoft e os seus produtos. A COVID-19 obrigou a uma renovação de muitos parques informáticos e isso acabou por beneficiar a gigante do software. Curiosamente, as vendas do Windows foram as que menos cresceram, atingindo apenas 1%.