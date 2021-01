Estamos a viver tempos difíceis. As notícias que nos chegam aos telefones ou pela televisão têm muito pouco de animadoras. Estarmos obrigados a ficar longe das pessoas que gostamos fisicamente é difícil e tudo isto afeta o nosso humor. No entanto, existem coisas que nos motivam. O trabalho onde somos reconhecidos, ouvir música, praticar algum exercício físico…

Se está a precisar de mudar hábitos para se sentir melhor, esta app pode dar uma ajuda.

Aquilo que faz e vê durante o dia, está intimamente relacionado com o seu estado de espírito. E digamos que os acontecimentos do último ano e as repercussões das últimas semanas não têm sido nada animadores. As notícias constantes, as conversas com grupos de amigos que só relatam problemas, os feeds de redes sociais podem ser um mote ainda maior para se sentir ainda mais em baixo. Depois há o trabalho, as crianças, os relacionamentos e atividades do dia a dia que podem influenciar a forma como se sente.

Há então que procurar deixar esta negatividade de lado e focar o seu dia naquilo que realmente o faz sentir bem.

Mood Patterns – avalie o seu humor e perceba o que o deixa mais feliz

A Mood Patterns é uma aplicação móvel disponível para Android que avalia aleatoriamente o seu dia, para o ajudar a entender o que o está a perturbar e aquilo que o deixa realmente feliz.

Assim, poderá ajustar os seus hábitos diários de forma a conseguir sentir-se melhor ao longo do dia.

Esta app disponibiliza inúmeros recursos e poderá levar alguns dias de utilização até que entenda exatamente o seu funcionamento. Mas depois que os gráficos comecem a ficar preenchidos, tudo será mais fácil de compreender. Além disso, assim que instala a app é feito um tutorial completo dos recursos que tem à sua disposição.

Basicamente, depois de configurar os vários parâmetros de avaliação, apenas terá que ir avaliando o seu estado de humor, através de escalas deslizantes, e as atividades que está a fazer nesse momento. Esta avaliação é sugerida pela própria apps de forma aleatória ao longo do dia.

No entanto, se teve um momento marcante no seu dia e precisa mesmo que fique registado, então pode fazê-lo manualmente.

A app não analisa a sua atividade no smartphone, nem recorre à Internet para funcionar. Tudo é local, garantindo, portanto, a sua privacidade. Além disso, para que ninguém tenha acesso ao conteúdo da app no seu smartphone, ainda pode configurar um PIN de segurança para lhe aceder.

A app é gratuita, oferecendo bastantes recursos, mas também tem uma versão completa, com um custo de 2,49 € por mês.