Facebook News chega ao Reino Unido e órgãos serão pagos pelos conteúdos

Em junho do ano passado, a empresa de Mark Zuckerberg lançou, nos EUA, o Facebook News, um conceito que compete com a Apple News. Agora, a empresa anunciou que vai começar a disponibilizá-lo no Reino Unido.

Além disso, revelou que pagará os conteúdos às empresas de comunicação.

Facebook pagará conteúdos da secção

Conforme divulgado pelo Facebook, o Facebook News é uma secção, dentro da própria aplicação, dedicada a apresentar exclusivamente notícias. Ali, os utilizadores poderão encontrar novidades personalizadas e fidedignas produzidas por vários órgãos de comunicação, aglomerando publicações sobre assuntos nacionais, locais e de estilo de vida.

De forma a personalizar o feed de notícias de cada utilizador, o Facebook utiliza modelos de machine learning que, dispostos em complexas camadas, preveem o conteúdo mais relevante para cada um. Assim sendo, o sistema ordena as publicações que vão surgindo, tendo em conta uma variedade de fatores. Por exemplo, contas que o utilizador começou a seguir recentemente, publicações gostadas, entre outros.

Então, este conceito ainda só está disponível nos EUA, onde chegou em junho do ano passado. Porém, a empresa anunciou que começará a disponibilizar o Facebook News também no Reino Unido, segundo país a recebê-lo.

De acordo com o Facebook, este conceito pretende apresentar aos utilizadores “notícias informativas, fiáveis, e relevantes”, além de dar destaque a “reportagens originais e credíveis sobre temas pertinentes”.

Para isso, o Facebook pagará aos editores cujo conteúdo esteja disponível na secção.

Investimento que prioriza o jornalismo

De acordo com Jesper Doub, diretor europeu de parcerias noticiosas da empresa, o Facebook News é um investimento plurianual que prioriza o jornalismo. Assim, promove os editores, espoletando oportunidades de subscrição, de forma a ser possível construir “negócios sustentáveis para o futuro”.

Conforme revelado em novembro, no Reino Unido as parceiras serão estabelecidas com órgãos de comunicação social, como Conde Nast, Hearst, The Economist, e Guardian Media Group. A estes adicionou mais, assinando agora com o Channel 4 News, Daily Mail Group, DC Thomson, Financial Times, Sky News e Telegraph Media Group.

Futuramente, o Facebook pretende ouvir e ir ao encontro daquilo que os mercados dos vários países por onde se vai espalhar querem ver. Para já, Doub revelou que estão em negociações em França e na Alemanha.

Esta secção dentro da aplicação do Facebook surge, provavelmente, devido à pressão que o Facebook, bem como a Google, tem sofrido para pagar aos órgãos de comunicação o conteúdo que surge na aplicação.