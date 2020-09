Stayaway Covid: Faltam instalar 5 milhões de portugueses

A app do momento chama-se Stayaway Covid e tem como objetivo identificar potenciais exposições a pessoas infetadas com COVID-19. Apesar de ter existido uma app com o mesmo nome na loja de apps do Android, os portugueses continuam a instalar e a ajudar neste movimento nacional contra a COVID-19.

De acordo com informações recentes, a app portuguesa Stayaway Covid já foi instalada mais de 1 milhão de pessoas.

O funcionamento é simples: cada utilizador que tenha testado positivo poderá inserir o código do teste na app. Depois da validação da Direção-Geral da Saúde (DGS), a aplicação irá alertar outros utilizadores que tenham estado próximos do utilizador infetado – durante 15 minutos ou mais -, sempre sem revelar a sua identidade, os seus contactos ou os de outros utilizadores.

De acordo com o administrador do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), Rui Oliveira, dezanove dias após o seu lançamento, a app Stayaway Covid já foi descarregada 1.030.824 (para iOS e Android).

Estamos muito satisfeitos, ainda que não esteja propriamente surpreendido. A aplicação é uma ajuda à população portuguesa, mas ainda faltam os restantes cinco milhões de portugueses [que têm ‘smartphones’]

Rui Oliveira

O administrador do instituto do Porto, sublinha que as interações na aplicação prosseguem, havendo já “várias dezenas” de médicos a gerar códigos. À Lusa, no dia 8 de setembro, o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) avançou que a linha SNS 24 já tinha recebido 20 chamadas de pessoas que, através da aplicação, foram informadas que estiveram em contacto com alguém infetado.

Recentemente António Costa afirmou “Entendam que é um dever cívico descarregar esta aplicação e sinalizarem se vierem a ser diagnosticados como testando positivo”.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 953.025 mortos e mais de 30,5 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

De relembrar que…

A app STAYAWAY COVID é segura

Não são usadas informações do GPS

A app é de instalação voluntária

Não são identificados contactos, ou seja, as tags da app são completamente anónimas

Não há registo que a app tenha influência negativa na autonomia da bateria

A pessoa que está infetada pode decidir se quer alertar ou não outros utilizadores

Não é preciso qualquer tipo de registo

