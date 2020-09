COVID-19: O seu Apple Watch agora lembra-o de lavar as mãos

Face à pandemia de COVID-19 que estamos a viver, as tecnológicas têm vindo a disponibilizar pequenas funcionalidades que visam a prevenção. Lavar as mãos com frequência é uma das medidas aconselhadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Direção-Geral de Saúde (DGS) no combate à doença.

Com o lançamento do iOS 14 e watchOS 7, a Apple passou a disponibilizar a funcionalidade “Lavar as mãos”. Saiba com ativar e usar.

A função lavar as mãos não é propriamente uma novidade nos smartwatches. O Wear OS já disponibiliza tal opção desde abril deste ano. Não querendo ficar para trás, a Apple passou agora também a disponibilizar no Apple Watch com o lançamento do iOS 14 e watchOS.

Ativar a funcionalidade Lavar as mãos para prevenir a COVID-19

Acedendo à app Watch no seu iPhone, irá encontrar uma nova funcionalidade com o nome Lavar as mãos. Basta selecionar essa opção e em seguida ativar o temporizador (facultativo) e a opção Lembretes para lavar as mãos (que irá registar a sua localização como sendo a sua localização de casa).

Com tal configuração, sempre que chegar a casa receberá uma notificação se não lavar as mãos no espaço de alguns minutos.

Uma das coisas interessante é o facto do registo da lavagem das mãos ficar na app Saúde. Nessa app pode saber quantas lavagens registadas realizou, a média de lavagens entre outras informações.

Como ativar a funcionalidade Lavar as mãos no Apple Watch?

No Apple Watch também pode ativar tal funcionalidade. Para isso basta ir às Definições e depois procurar por Lavar as mãos. Ative o temporizador se assim o pretender.

Durante a lavagem das mãos o Apple Watch apresenta um contador (o tal dos 20 segundos) e no final é também apresentado um “fixe” como forma de o congratular.

Esta é sem dúvida uma funcionalidade interessante que nos ajuda a prevenir da COVID-19 e de outros vírus e bactérias. Destaque para o facto de ficarmos com um registo de todas as lavagens e também de, durante a lavagem, surgirem algumas animações. Experimentem! Lavar as mãos nunca foi tão divertido.

