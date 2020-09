Alerta COVID-19: Há (provavelmente) milhares de portugueses com a app errada

O mundo continua envolvido numa pandemia provocada pela COVID-19. Soluções ainda não há, mas existem soluções que podem ajudar a identificar rapidamente cadeias de contágio. Portugal tem uma app que se chama STAYAWAY COVID, mas na loja de aplicações do Android, andava uma app com o mesmo nome.

A app espanhola foi descarregada mais de 100 mil vezes! Veja se não tem a app COVID-19 errada, instale a correta.

A app chamava-se simplesmente STAYAWAY e por agora já não está na loja de aplicações da Google, pelo menos em Portugal. Dados recentes, indicavam que esta app já tinha sido descarregada mais de 100 mil vezes. Tal aconteceu depois do lançamento da app portuguesa, com nome semelhante, o que se presume que há milhares de portugueses com a app errada.

Se é utilizador com smartphone Android, verifique se a sua app da COVID se chama simplesmente STAYAWAY (a errada) ou STAYAWAY COVID. A interface da app espanhola é a apresentada na imagem seguinte.

App portuguesa descarregada quase 100 mil vezes

Segundo dados obtidos, a app portuguesa já foi descarregada quase 100 mil vezes. De relembrar que a app portuguesa STAYAWAY COVID, cuja instalação é voluntária, permite identificar, de forma rápida e anónima e através da proximidade física, as redes de contágio por COVID-19. Depois informa os utilizadores que estiveram, nos últimos 14 dias, no mesmo espaço de alguém infetado com o novo coronavírus.

Como já referimos, esta app não ajuda a curar da COVID-19, não deteta casos positivos nem identifica os seus contactos do telefone. Esta app serve para ajudar a DGS a identificar mais rapidamente as cadeias de contágio, podendo assim os contactos, que estiveram perto de um infetado, ser notificados. De referir que, até à data, 46 infetados já colocaram o código na app para alertar contactos.

Nota importante: Apesar da app integrar com o sistema de notificações do sistema, o INESC TEC recomenda aos utilizadores que a abram pelo menos uma vez por dia.

De relembrar que…

A app STAYAWAY COVID é segura

Não são usadas informações do GPS

A app é de instalação voluntária

Não são identificados contactos, ou seja, as tags da app são completamente anónimas

Não há registo que a app tenha influência negativa na autonomia da bateria

A pessoa que está infetada pode decidir se quer alertar ou não outros utilizadores

Não é preciso qualquer tipo de registo

