Paciente morre porque hospital foi atacado por Ransomware

Um ataque de ransomware levou à morte de um paciente! Como temos vindo a informar, os ataques informáticos têm vindo a aumentar significativamente. Apesar de o mundo estar a lutar contra uma pandemia provocada pela COVID-19, os cibercriminosos continuam muito ativos e a fazer estragos.

De acordo com informações recentes, um paciente acabou por morrer por consequência de um ataque por ransomware. Saiba o que aconteceu.

O que é um ataque por ransomware?

O ransomware é um tipo de ameaça relativamente nova. Apesar do primeiro exemplo deste malware datar já do final dos anos 80, foi preciso esperar por 2013 para termos um exemplo cabal do que este novo tipo de ameaça é capaz. Foi neste ano que surgiu o Cryptolocker. Um ransomware tem o seguinte modus operandi…

O malware é executado no computador hospedeiro, em segundo plano, sem afetar inicialmente o funcionamento da máquina;

Os ficheiros de dados do computador e/ou de quaisquer discos a ele ligado, são criptografados em segundo plano, ficando ilegíveis, usando criptografia de chave pública;

Após a encriptação de um número significativo de ficheiros de dados – ou de todos! – é exibida uma mensagem ao utilizador indicando o que se passa e exigindo (esta é a parte do resgate/ramsom propriamente dito) o pagamento de uma quantia, através de Bitcoin ou outra criptomoeda semelhante, não rastreável, para desencriptar os ficheiros através do fornecimento da chave – saber mais aqui.

Paciente morre na Alemanha porque teve de ir para outro hospital

O caso aconteceu na Alemanha e levou mesmo à morte de um paciente. De acordo com os relatos, uma mulher não pode ser assistida num hospital (University Hospital Düsseldorf ) porque este tinha sido alvo de um ataque por ransomware. O ataque aconteceu a 10 de Setembro, tendo sido aproveitada uma vulnerabilidade nos sistemas de virtualização Citrix.

Nesse sentido, a vítima, em estado grave, teve de ser transportada para outro hospital a 32 km de distância. A assistência à vítima aconteceu passado uma hora tendo esta acabado por falecer.

Ainda segundo as informações, o ataque parece ter “acertado” no alvo errado. As autoridades conseguiram contactar com os responsáveis pelo ataque, tendo passado a informação que estavam a atacar um hospital e não a universidade (que era o alvo). O grupo chegou mesmo a terminar o ataque e até forneceu a chave de desencriptação.