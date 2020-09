Chegou a hora do adeus! Mozilla resolveu fechar o Firefox Send e o Notes

Se o Firefox é a proposta mais conhecida da Mozilla, este é de longe o único produto que esta desenvolve e tem no ativo. Há muitos serviços e aplicações que complementam a proposta deste gigante e que dão muito mais aos utilizadores.

Com uma reestruturação em mãos, a Mozilla tomou agora uma decisão complicada. Vai terminar dois dos seus melhores produtos, de forma definitiva. O Firefox Send e o Notes vão em breve ser desligados e deixar de estar disponíveis para os seus utilizadores.

Da lista de serviços e apps da Mozilla, muitos chegaram através do seu programa Test Pilot, entretanto terminado. Este mostrou ao mundo serviço como o Firefox Send ou o Firefox Notes, que agora vão seguir o mesmo caminho e ser descontinuados.

Mozilla vai desligar o Firefox Send

Do que foi revelado pela própria Mozilla, o primeiro a ser descontinuado será o Firefox Send. Este serviço, dedicado à partilha segura de ficheiros na Internet, era dos mais usados e dos que os utilizadores mais gostavam. Com pressupostos de segurança, queria ajudar os utilizadores.

O problema veio há alguns meses e revelou que o Firefox Send estava a ser usado para ataques de malware. Os atacantes usavam as funcionalidades de segurança deste serviço para se protegerem e garantirem que não eram detetados. Estando já desativado, o Send não vai voltar.

O Notes vai ter o serviço descontinuado

Outra pérola da Mozilla que vai desaparecer é o Firefox Notes. Este serviço/app permitia que fossem tomadas notas, que depois eram sincronizadas entre as muitas plataformas onde estava disponível. Esta foi o local onde a Mozilla testou a sincronização segura de dados, que hoje usa em vários dos seus serviços.

O Firefox Send será descontinuado em novembro, sendo a app retirada da Play Store e descontinuando o serviço no Android. No browser a extensão continuar a funcionar, com opções para retirar as notas.

Apesar de não ser claro, muitas das razões para este fim estará associada à reestruturação da Mozilla. Os esforços das equipas vão ter de ser redirecionados para outras áreas mais importantes e mais rentáveis. Falamos aqui da VPN, Monitor e Private Network.