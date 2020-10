Snapdragon 875 encosta concorrência a um canto! Performance brutal…

Com o ano quase a acabar, as gigantes tecnologias já trabalham na próxima geração de smartphones. Assim, é preciso escolher quais os SoC a integrar, a quantidade de memória RAM, as tecnologias de comunicações, etc.

No campo da performance o SoC desempenha um papel fundamental. Depois de se saber que a Samsung iria produzir o chip Snapdragon 875, agora ficou também a saber-se que o Snapdragon 875 tem um desempenho brutal!

A evolução ao nível dos SoC tem sido brutal! Num chip minúsculo, além de se conseguir incluir muita tecnologia, a evolução tem também acontecido ao nível da performance. Em setembro deste ano revelamos aqui que o chip Snapdragon 875 será fabricado pela Samsung num contrato de mil milhões de dólares. De acordo com as informações, a sul-coreana foi a escolhida para fabricar a nova geração de processadores da Qualcomm.

Snapdragon 875 atinge quase 850 mil pontos no AnTuTu

Recentemente, num teste de benchmark do AnTuTu, o Snapdragon 875 alcançou os 847.868 pontos. Tal registo indica que este será um dos mais poderosos SoC. A título de comparação, o Snapdragon 865 Plus, alcançou a pontuação máxima de 663 mil pontos. Tais resultados revelam um aumento de performance na ordem dos 25%.

Snapdragon 875: Principais concorrentes “sem hipótese”

Tal como já tinha sido revelado, de acordo com informação que o famoso leaker Ice Universe lançou no Twitter, o novo SoC da Snapdragon será mais poderoso do que o recente A14 Bionic da Apple. A confirmar-se, o novo SoC da Qualcomm poderá finalmente ultrapassar a Apple neste campo. Do que se sabe, este novo SoC será também construído com a técnica de fabrico de 5nm. Conta ainda com os CPUs Cortex-X1 e A78, que têm um desempenho 30% superior ao do Cortex-A77, que equipa o 865+, em processamento tradicional e duas vezes maior em tarefas de inteligência artificial.

De relembrar que o A14 Bionic da Apple “apenas” alcançou os 660,000 pontos. Relativamente ao Kirin 9000 da Huawei, que atingiu uma pontuação de 696,000, a diferença também é significativa. Tendo em conta que o novo Snapdragon 875 chegou aos quase 850,000, a diferença de performance oferecida deve ser brutal.

