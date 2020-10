Muito para além das lutas para os smartphones mais poderosos, há também um combate feroz para criar o SoC mais eficiente e com melhor desempenho. Esta é uma corrida silenciosa e que passa ao lado da maioria dos utilizadores.

Todos reconhecem na Qualcomm uma das marcas que mais sucesso tem neste mercado e com melhores produtos. Estes são a escolha da maioria das marcas, que assim criam os melhores smartphones. A próxima grande proposta da marca já tem data para ser apresentada e nesse dia vamos conhecer o próximo Snapdragon.

O próximo grande evento da Qualcomm

O convite já começou a ser enviado para o próximo evento da Qualcomm. Este decorrerá de forma virtual, por razões óbvias, e será o palco onde as próximas grandes novidades da marca vão surgir. A data está marcada e será nos dias 1 e 2 de dezembro que vai acontecer.

Apesar de não estar declarado e explícito, deverá ser nesse evento que a empresa dará a conhecer o seu próximo SoC Snapdragon. Falamos do 875, que deverá ser o mais poderoso, mais eficiente e mais preparado para lidar com as tecnologias 5G, cada vez mais presentes.

Próximo SoC Snapdragon vai ser revelado

Espera-se que este processador da Qualcomm seja apresentado logo no primeiro dia, com todas as novidades a serem reveladas de seguida. Quanto à sua utilização, tem sido especulado que será usado primeiro no próximo Samsung da linha S, que deverá ser apresentado logo de seguida, em fevereiro.

A somar a este novo SoC, tem havido informações de que a marca irá revelar uma surpresa. É muito provável que surjam outras propostas similares, mas com desempenho mais reduzido. Estas vão ser as soluções que as marcas vão usar para smartphones de gama média, naturalmente mais baratos.

Mais do que propostas para smartphones

É também possível que neste evento sejam apresentados mais do que um SoC dedicado aos PCs com Windows. Esta é uma área onde a marca tem apostado e que cada vez mais os utilizadores procuram como solução para os seus computadores.

Tal como tem acontecido nos anos anteriores, o evento da Qualcomm é o palco onde a marca revela as suas propostas e onde tudo é mostrado. É dali que depois surgem os SoC que vão dominar o mercado. Este ano há a dúvida sobre como estas se vão bater contra a proposta da Apple.