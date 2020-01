Depois de no ano passado a OnePlus ter estado em grande, ao criar dos melhores smartphones de 2019, em 2020 a fabricante chinesa não pretende baixar a parada! Nas redes sociais, tem desvendado vários pormenores sobre o ecrã e tecnologia de carregamento rápido do OnePlus 8.

É esperado que este smartphone seja apresentado ainda na primeira metade de 2020. Tendo em conta tudo o que tem sido abordado pela empresa, provavelmente estaremos perante um dos melhores smartphones deste ano!

A OnePlus está já completamente focada no OnePlus 8, sendo que desta vez é bem provável que tenha uma variante Lite. A versão de topo, à partida com a designação Pro como aconteceu em 2019, terá tecnologias surpreendentes!

Naturalmente, a performance será de topo. Tal é apanágio nos smartphones da fabricante chinesa, sendo que neste caso existem já testes de benchmark que foram divulgados antecipadamente.

Para além do desempenho, outros elementos estarão em destaque e, segundo as publicações da OnePlus nas redes sociais, o ecrã e a bateria (carregamento) estão a ser alvo de uma elevado investimento e desenvolvimento.

Carregamento e ecrã do OnePlus 8 prometem surpreender

A OnePlus desde sempre teve uma postura bastante peculiar nas redes sociais. A marca comunica assim de forma muito direta com os entusiastas, criando uma espécie de comunidade em torno dos seus produtos. Para o seu próximo smartphone, está a usar esse trunfo a seu favor!

As novidades têm sido dadas sobretudo pelo Twitter. Após o evento em que revelou vários pormenores sobre a tecnologia de ecrã que está a desenvolver, as características do ecrã do OnePlus 8 estão a ser reforçadas nas várias plataformas em que a marca está presente.

Desse modo, é garantido que terá um ecrã AMOLED produzido pela Samsung de 120 Hz, com a tecnologia MEMC e um espetro de cores bastante acima da média! A marca chinesa está empenhada em oferecer mais do que ecrãs responsivos e com elevada resolução… Assim sendo, o foco está também nas cores, na fluidez e fiabilidade na reprodução de topo o tipo de conteúdos.

Para além disso, as novidades parecem estar também relacionadas com o carregamento rápido. A atual geração Warp Charge 30T consegue carregar 70% da bateria em 30 minutos. Tal já é um marco de referência, mas há tecnologias mais rápidas no mercado… Pelo menos por enquanto!

Carregamento em menos de 30 minutos

No conjunto de pormenores que têm sido divulgados, foi indiciado que o OnePlus 8 terá a capacidade de carregar totalmente a bateria em menos de 30 minutos. Assim, a confirmar-se, é possível que a tecnologia de carregamento rápido funcione a, no mínimo, 65 W de potência.

O que acha das características que a marca tem desvendado nas redes sociais? Tendo em conta o que conhecemos até ao momento, acredita que o OnePlus 8 será um dos smartphones de 2020? Partilhe a sua opinião nos comentários!

Xiaomi mostra o carregamento dos 0 aos 100% em apenas 17 minutos!