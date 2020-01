FreeNAS 11.3: Quando não há dinheiro para um NAS a sério

O FreeNAS é uma excelente opção para quem pretende ter um autêntico servidor de partilha de ficheiros “low cost”. Com uma interface web bastante intuitiva, o FreeNAS permite a produção de relatórios/gráficos de utilização e disponibiliza ainda um conjunto de serviços (ex: SSH, SAMBA, FTP, etc).

Depois do lançamento a versão 11.2 em dezembro de 2018, o FreeNAS acaba de ganhar mais novidades com a versão 11.3.

O FreeNAS é um excelente projeto para quem pretende ter uma solução de NAS a baixo custo. Após mais de um ano de desenvolvimento, a equipa responsável pelo projeto disponibilizou agora a versão 11.3. As novidades são muitas e bastante interessantes.

Principais novidades do FreeNAS 11.3

Re-implementado o “motor” de replicação, garantindo velocidades de replicação de até 10 Gbps (uma melhoria de 10x)

ACL Manager, para gerir as ACLs do NAS via interface Web

SMB Shadow Copies vem agora ativo por omissão em novas partilhas

Criado repositório Community plugins, para partilha de plugins de terceiros

iSCSI Wizard

Atualizações ao nível do Dashboard

Entre outras novidades – ver aqui

Tem por aí um PC e discos para construir uma NAS? Então mãos à obra! Os serviços de armazenamento na cloud vieram revolucionar a forma como guardamos a nossa informação digital. Atualmente são vários os serviços que oferecem gratuitamente uns bons GB, mas há sempre quem opte, pelas mais diversas razões, em ter o seu próprio serviço. Experimentem já esta nova versão do FreeNAS.

Para quem procura soluções “chave na mão”, a QNAP tem equipamentos fantásticos com tudo o que precisa (e até muito mais). Recentemente o Pplware apresentou o QNAP HS-453DX: O NAS que não faz barulho e não tem ventilador e o QNAP TS-251B: Primeiro NAS dual-core com slot PCIe. Pode ver aqui a categoria QNAP no Pplware.

